2026台中市長之戰 江啟臣：家鄉有需要就全力以赴

立法院副院長江啟臣。（資料照）

2025/02/05 15:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕2026縣市長將於明年底改選，立法院副院長江啟臣是否角逐台中市長選舉備受關注。江啟臣今天接受電台專訪表示，他是台中人，能為家鄉做事就是他的從政初衷，只要故鄉有需要、給他機會，他會全力以赴。

江啟臣表示，從政至今15年，他的初衷就是有機會服務家鄉，這是他的榮幸也是他會盡力去做的，當時他要從學者出來參選立委，他也掙扎過，唯一說服他的理由就是故鄉，故鄉有需要，給他機會，他會全力以赴。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，台中市人口數286萬，僅次於新北市，很快就會達到300萬，因此交通建設是首要目標，例如2040空港擴增計畫，以及落後雙北30年的捷運建設；如果加入中彰投的人，交通需求人數就達到500萬，「沒有捷運系統，我覺得就說不上是大城市。而雙北的捷運已經蓋了35年，還沒蓋玩，所以台中捷運建設必須多線齊發才能迎頭趕上。

談到台中的優勢，江啟臣表示，台中的軟實力優勢是道地特色，例如音樂、人文、美食、文創，甚至是手搖飲產業，都達到國際競爭水準，將來更可藉由賽事、會展產業，共榮提升，「這就是台中Way，也是台中味」。

江啟臣表示，台中擁有產業體質強健的製造業、零件業、運動產品業、機械業，及航太業等，以後像是腳踏車展覽及機械展，就不用跑來台北展，修潤後直接在台中展覽，客人就進來，也順勢帶動會展產業。

江啟臣也提到，因為棒球經典賽效應，台中的場館建設亦須補足，包括2030年的巨蛋，以及台中市長盧秀燕正在規劃的大巨蛋，都會讓台中繼續發光發熱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法