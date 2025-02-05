吳靜怡參加罷免活動控遭警跟蹤 劉世芳指信義分局執法過當籲北市府說明

內政部長劉世芳今（5）日接受網路節目訪問表示，她去年11月通令全國警察執行罷免相關勤務應保持中立，強調信義分局確實執法過當，呼籲北市府或北市警局應對外說明。（Yahoo TV提供）

2025/02/05 17:05

〔記者李文馨／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯團隊日前在街口發送春聯傳達民主理念，一同參與的政治評論員吳靜怡遭警察跟蹤，質疑警方執法過當，現場指揮官、信義分局長李憲蒼事後自請處分。內政部長劉世芳今（5）日接受網路節目訪問表示，她去年11月通令全國警察執行罷免相關勤務應保持中立，強調信義分局確實執法過當，呼籲北市府或北市警局應對外說明。

劉世芳今（5日）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時表示，她在去年11月坊間流傳要處理罷免案時，已交代警政署通令全國所有警察同仁保持中立，但上週有民進黨立委告知，松信區有警察著便服跟蹤參與罷免活動的人，警政署回報信義分局執法過當。她說，後來發現被跟蹤者是一位知名網紅，兩名便衣警員騎摩托車跟蹤她直到離開罷免場所，「這明顯是執法過當」。

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劉世芳說，「我就問警政署，我們有沒有交代要做什麼？警政署說沒有。」市議員正在追查台北市政府是否有不當處置，但目前尚無定論，目前了解，這2名便衣警員的跟蹤行為，正面看是防範有人騷擾被跟蹤者，但另方面來看，被跟蹤者也會覺得被騷擾。

劉世芳指出，該事件在對話過程中得知是上級交代，信義分局長已自請處分，至於具體原因仍在調查中。主持人追問，警察跟蹤長達67分鐘，下令者是否可能是信義分局長、台北市警察局長或台北市長？

劉世芳回應，她不敢這樣說，根據警政署的報告，警政署並未下令要這樣處理，只是要求盡量避免衝突，但這種跟蹤方式反而造成騷擾，需要釐清來龍去脈，「我也希望北市府或北市警局能對外做出清楚說明。」

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