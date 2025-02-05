幼兒園性侵案北市府遭糾正 社會局：過程持續跨局處聯繫、提供被害人服務

台北市信義培諾米達幼兒園發生性侵案件，台北市社會局表示，依被害人需求提供訴訟補助、急難補助與心理諮商等相關協助。 （資料照）

2025/02/05 15:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義培諾米達幼兒園性侵案件，監察院委員今（5日）召開記者會公布調查結果，稱北市府疏失造成7大斷點，並提出糾正。台北市社會局表示，2022年7月接獲警方通報後就與教育局保持聯繫，並提供被害人服務，2023年新通報案件，所有案件均提供陪同偵訊、社工服務，並依被害人需求提供訴訟補助、急難補助與心理諮商等相關協助。

社會局表示，該局配合刑事偵查啟動及行政調查程序，並以被害人服務為優先，獲報後就與教育局保持聯繫，教育局於2022年7月7日下午接獲校安通報，家防中心於當日傍晚接獲警局通知，獲報後即啟動後續動作。

請繼續往下閱讀...

社會局說明，當時家防中心評估判斷此案為二級案件，社工應於30日內完成報告評估，再以知會單通報教育局，不影響期間服務進行，家防中心於2022年8月4日送出「性侵害事件疑似行為人為學校服務人員通知教育主管機關知會單」給教育局，後由教育局繼續進行行政調查。

8月11日的擴大會議，也有邀請教育局說明案件情形，並告知家防中心被害人服務情形，唯教育局表示因事證不足，將持續蒐證並與檢調配合，調查中家防中心有安排早鑑服務依據被害人及其家長陳述證詞，評估成立「妨害性自主案件」，持續服務、追蹤。

社會局說，2023年7月12日，教育局接獲幼兒園通報，園內1男性教保員被警方依性侵案件羈押，8月25日社會局、教育局兩位局長共同會商，達成行政程序應注意減少被害人重複陳述共識；8月26日，由家防中心舉辦家長說明會，說明司法流程及被害人家庭服務資源，並安排一家一社工主責。

社會局表示，該局也針對該案4名未向社政責任通報且未依教育法規裁罰的教保人員開罰，於2024年10月24日裁處4名教保人員各6萬元最高額度罰鍰，這4名教保人員不服裁處向衛生福利部提起訴願，而衛生福利部已確定駁回訴願。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法