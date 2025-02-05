黃國昌拋2026藍白合 國民黨冷回：用既有制度協調出最好人選

國民黨發言人楊智伃今日被媒體詢問如何評估2026選舉「藍白合」空間時僅表示，國民黨一直以來都有初選制度，在各地提名縣市長候選人，而且都會用制度的方式，選出最能勝選並贏得民意的人選。（資料照）

2025/02/05 16:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對民眾黨代理黨主席黃國昌近期接受媒體訪問時表態不排斥在新北市長選舉「藍白合」，民眾黨主席參選人蔡璧如則說民眾黨要插旗竹北、嘉義、彰化，國民黨發言人楊智伃今日被媒體詢問如何評估2026選舉「藍白合」空間時僅表示，國民黨一直以來都有初選制度，在各地提名縣市長候選人，而且都會用制度的方式，選出最能勝選並贏得民意的人選，在接下來的2026年選舉，國民黨也同樣會用既有的制度協調出最好的候選人。

此外，面對民進黨與民間團體推動罷免國民黨的台北市立委，藍營近日出現要罷免民進黨立委王世堅的聲音，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日在新春團拜活動時呼籲藍營支持者不要「動」王世堅，對此，楊智伃今日回應表示，尊重地方青年各自的罷免活動。

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對於外界質疑國民黨派出黨職人員推動罷免綠營立委，楊智伃表示，藍營青年都是自發性自主行動，黨中央表達尊重，她並強調，這些藍營青年沒有拿黨職的錢，更沒有黨職，都是代表自己與民意，民進黨刻意貼上標籤，一隻手指頭指著別人，四隻手指頭卻指著自己，從去年基隆市長罷免案至今，一些所謂的民意團體，其實都與民進黨有著千絲萬縷的關係。

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