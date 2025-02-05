立法院總預算案審查報告遲未送出 王鴻薇歸咎於行政院杯葛

立法院國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/02/05 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕立法院上會期休會前在藍、白兩黨聯手下，三讀通過中央政府總預算案，但審查報告迄今延宕10多天都未送出立法院，引發爭議，立法院國民黨團書記長王鴻薇今日下午受訪時將責任歸咎行政院，她強調，以往慣例都是立法院審查後由行政院主計處整理並提供具體刪減、動支金額，但這次行政院卻杯葛，拒絕提供數字。

王鴻薇強調，預算案在立法院完成審查程序後，剩下的就是一些行政作業程序，立法院在什麼時候送出，立委們不是議事人員，要去問相關人員比較清楚。

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王鴻薇接著說，據她了解，這次狀況史無前例，過去立法院通刪後都是由行政院主計處提供數字給立法院，行政院卻以杯葛的方式，拒絕提供立法院數字。

被問到大罷免議題，王鴻薇表示，大罷免的發動者就是民進黨，罷免立委程序2月1日才啟動，2月3日就可以送出19個立委罷免案，就是提前偷跑，國民黨只是被罷免者，因應這次大罷免潮，國民黨完全是被動因應，而且到目前為止，她並沒有接到任何指示由黨團或黨中央參與主導罷免民進黨立委，而且民進黨立委沈伯洋承認其「黑熊學院」就主導好幾個國民黨立委的罷免案，而且沈伯洋完全不演了，還要求民進黨中央要從後台走到前台。

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