四叉貓爆「配偶子女中華民國籍被劃掉」 張益贍：李彥秀可申請依親綠卡

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/02/05 16:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委高嘉瑜近日質疑國民黨籍立委李彥秀位於國外的房產，更質疑李是否擁有綠卡。李彥秀則強調自己只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。對此PTT網路紅人「四叉貓」貼出李彥秀財產申報，其中李彥秀丈夫與女兒中華民國籍皆被劃掉，引發外界熱議。

針對高嘉瑜的爆料，李彥秀今日表示，她的信託範圍僅有2筆房產，絕非所謂「小金庫」。且台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，她購屋、貸款皆有合法、明確金流，李彥秀鄭重聲明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她已於今天主動發函予立法院與國籍法主管機關，清查她本人是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍，若確有違反國籍法規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。

請繼續往下閱讀...

四叉貓稍早PO出李彥秀公職候選人財產申報表，可以看到配偶及未成年子女欄，配偶侯冠群與女兒的國籍「中華民國」都被劃掉，四叉貓在貼文中表示「先準備好，感覺以後會用到。」

前民眾黨中央委員張益贍也在thread PO文，美國公民和綠卡持有人（合法永久居民）可以贊助特定的家庭成員取得在美國永久居留的權利，張益贍在貼文中表示「李彥秀說自己沒有美國綠卡，我就要問：『侯冠群有美國綠卡嗎？妳子女有美國綠卡嗎？』，四叉貓劉宇查出〔侯冠群〕中華民國國籍劃掉！」

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法