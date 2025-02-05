內政部約談30人疑領中國身分證 劉世芳：北中南有3到5間代辦公司

網紅八炯日前爆料全台逾20萬國人持有中國身分證，內政部長劉世芳今（5）日接受網路節目專訪時表示，目前陸續約談30多位，過年前已有2、3位被取消戶籍。（齊有此理提供）

2025/02/05 15:27

〔記者李文馨／台北報導〕網紅八炯日前爆料全台逾20萬國人持有中國身分證，且台灣設有專門辦理的據點。對此，內政部長劉世芳今（5）日接受網路節目專訪時表示，20萬人的數字有點誇張，目前陸續約談30多位，過年前已有2、3位被取消戶籍。另外，全台北中南約有3到5家類似公關公司，聲稱可代辦身分證，目前正在調查是否違反「兩岸人民關係條例」。

劉世芳接受Yahoo TV「齊有此理」節目主持人王時齊專訪指出，網紅八炯所提到的民眾等待中國身分證一事，數字確實有點誇張，但從各地搜集到的資料顯示，若有人秀出中華人民共和國身份證而非中國台胞證，就會被約談說明。

請繼續往下閱讀...

劉世芳透露，目前已約談30多位，其中2、3位在過年前被取消台灣戶籍。她特別提到，部分娛樂界人士或民代聲稱持有中華人民共和國身分證，但經查證後發現有誇大情況，有些人故意將台胞證隱匿，因此他們在流量上就降低，因為他們不講實話，內政部一定會徹查此事。

劉世芳強調，這與法理台獨、法理統一無關，台灣是法治社會，將依照「戶籍法」、「國籍法」規定處理，身為內政部長，她的職責就是維護中華民國的最大利益。

針對新北、台中傳出有辦理中國身份證據點的問題，劉世芳表示，內政部透過自身資訊管道，發現全台北中南均有公關公司或諮詢顧問公司，聲稱可代辦身分證，這些公司多以福建為主，設有廈門分公司或台灣分公司。目前約有3到5家公司正在查察中，確認是否違反「兩岸人民關係條例」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法