朱立倫：國民黨支持政府增加疫苗數量

國民黨5日召開中常會，主席朱立倫請出席人員喝路易莎咖啡。（記者塗建榮攝）

2025/02/05 15:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，藝人「大S」病逝事件讓社會關切年長者施打流感疫苗問題，目前全國只剩下10萬支疫苗，如果有必要，國民黨一定全力支持賴政府增加疫苗數量。

此外，朱立倫表示，原本台灣社會充滿善良，大家既溫馨且有人性，但這兩天因為「大S」的不幸猝死，社會共同哀悼，民進黨的側翼以及罷免團體、個人卻因為政治立場的不同，指控「大S」的死亡造成罷免新聞被淹蓋，而且是藍、白兩黨的陰謀，甚至指控一家正常經營的咖啡館拒絕罷免，造成商家的困擾，但全民現在都要力挺這家咖啡館。

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他說，罷免團體讓商家變成罷免場所，還攻擊商家，又攻擊往生女性（「大S」），社會都非常不忍，也讓台灣失去原本擁有的人性與善良，這絕非台灣社會該有的態度。

朱立倫指出，最近大家都在參與新春團拜活動，但他必須說，在開春後民進黨讓國內動盪不安，原本大家期待安居樂業，平安幸福，但民進黨及其側翼們卻只考慮政治權力，為了民進黨的一黨之私，發動大罷免，目標就是要讓在野黨一席不剩，這個狀況讓許多國外的朋友都不可置信，一個民主國家民眾選擇的多數要被變成少數，這就是民進黨長期以來的獨霸思維完全不改，也讓大家不堪其擾。

他還說，基隆市長謝國樑昨天說，去年10月基隆市才投完罷免市長投票，沒想到3個月後基隆市立委林沛祥又要被罷免，沒完沒了，讓社會不堪其擾，造成社會動盪與政治混亂，這不是當家者應該有的態度，他呼籲賴清德總統做為國家領導人，應該拿出智慧，以德服人，不要以力服人，以智慧讓台灣恢復安居樂業，充滿愛與人性的社會。

為表達對於被罷免團體抵制的咖啡店「路易莎」的支持，朱立倫在今日中常會上特別請與會者喝「路易莎」咖啡，藉此凸顯社會有不同的聲音。

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