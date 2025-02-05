參戰大罷免！ 經民連：串連2026、2028落選運動擊垮國民黨「親中勢力」

台灣經濟民主連合今發布「全力支持罷免運動綱領」。（翻攝經民連臉書）

2025/02/05 15:11

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年在國會強推多項爭議法案，引爆人民怒火，中選會3日收到19件罷免藍委提議書。台灣經濟民主連合今日正式宣布將全力支持全台在地罷免團體，並連結2026年及2028年的落選運動，徹底擊垮中國國民黨此一舊黨國親中勢力，完成台灣民主化的未竟之業。

台灣經濟民主連合今發布「全力支持罷免運動綱領」指出，罷免運動是去年5月夏季青鳥集會後，各地自主公民自發地對選區濫權立委發動的究責運動。罷免應是公民參政權的自主行使，經民連對於在地公民正式提議的罷免，全力給予支持；罷免運動的最終目的，並非藍綠對決，而是驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主。

請繼續往下閱讀...

經民連認為，罷免運動的成敗，不應只是計算透過罷免投票拉下幾席濫權立委，還應進一步連結2026與2028落選運動，讓濫權立委在縣市長選舉落選，讓濫權立委的樁腳議員、鄉鎮市長落選，讓更多濫權立委落選，最終達成舊黨國親中政黨退出歷史舞台的志業。

經民連批評，說不出自己國家的名、沒有自己的憲法以及國民黨舊黨國勢力結合部分保守官僚與地方派系繼續陰魂不散，此三者，正是台灣民主化的未竟之業；而中國國民黨的尾大不掉，更是前二者無法解決的主要原因。

「各國民主化的過程中，被推翻的威權政黨通常會走向萎縮或消失，少有可能在民主化後的政黨體系中繼續扮演關鍵角色。」經民連直言，上世紀90年代以來，台灣民主化與舊黨國勢力共容、分期付款、過度妥協的柔性路徑，卻讓國民黨舊黨國勢力續存；2000年李登輝被逐出國民黨，2005年連胡公報後，作為舊黨國遺緒的國民黨與中國共產黨的結合，成為中共所謂「愛國統一力量」，更是當前台灣民主的最大威脅。

經民連提及，2025年2月3日站上台灣歷史舞台的罷免運動，正是在地公民與青鳥夥伴們對過去一年舊黨國親中政黨「傅崐萁們」惡行的反撲，亦是捍衛民主的自救運動。經濟民主連合應與各地自主公民積極合作，共同推進，連結2025年的罷免運動、2026年及2028年的落選運動，徹底擊垮中國國民黨此一舊黨國親中勢力，完成台灣民主化的未竟之業。

「青鳥公民運動承繼黨外民主運動的自主精神，我們不屬於特定政黨，更不受特定政黨的指揮。」經民連重申，基於對台灣民主化歷史的了解，認定國民黨此一舊黨國親中政黨應是台灣公民運動驅逐的對象。在台灣民主化的大局中，更要警惕、監督民主進步黨領導階層，不應重蹈對舊黨國勢力棄守原則的妥協路線。

對於那些對台灣現實政治不滿，卻又欠缺歷史意識的人，經民連表示，台灣政黨體系缺的不是聲稱「統獨是假議題」、「藍綠一樣爛」的所謂第三勢力；台灣需要的是堅定不受中國干涉、真正能捍衛台灣主體，且能監督民進黨執政的第二本土勢力，進而邁向健全的政黨體系。

​

經民連強調，共同體的民主需要對話，對於藍白政黨的支持者，仍不應放棄對話。即便在高張力的罷免運動與落選運動中，依然要實事求是，以理性懇切的態度向全體國人說明，哪些人，在國會推動哪些法案，對國家造成怎樣的傷害，要向大家說明自由、平等、團結、永續的台灣新國家願景，並說明「傅崐萁們」正走在相反的道路上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法