中選會：罷免提議適用舊法 連署投開票也適用舊法

中選會副主委陳朝建解釋，若罷免提議適用舊法，則後續的連署、投開票等各階段也將適用舊法，這是特別規定；相反地，若罷免提議送件時已適用新法，則後續各階段也將適用新法。（資料照）

2025/02/05 14:55

〔記者李文馨／台北報導〕全國掀起大罷免浪潮，各罷免團體趕在連署加嚴的「公職選罷法」修法正式生效前遞件，不過有學者認為，罷免屬於行政程序且為持續性行為，新法生效後應適用新法。對此，中選會副主委陳朝建今（5日）受訪表示，罷免提議若適用舊法，後續的連署、投開票等各階段也將適用舊法，這是特別規定，中選會及各地選委會必將依此特別規定辦理。

依據「公職選罷法」第131條，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前規定。開南大學法律系副教授仉桂美認為，罷免程序應「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。

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對此，陳朝建表示，「這是法律的特別規定，中選會及各地選委會必將依此特別規定辦理相關選務。」2007年11月6日修正新增的「公職選罷法」第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。

陳朝建進一步說明，此條規定對罷免程序的理由為：罷免包含提議、連署、投開票等各階段。若在辦理選舉、罷免期間遇到修法，且新舊法規定不同時，為避免同一種選舉或罷免案部分適用舊法、部分適用新法的情況，特別增列此條規定。

陳朝建解釋，若罷免提議適用舊法，則後續的連署、投開票等各階段也將適用舊法，這是特別規定；相反地，若罷免提議送件時已適用新法，則後續各階段也將適用新法。他也補充，對於特定或少數學者誤解法律有此特別規定之處，亦併此予以澄清。

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