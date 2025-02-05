大罷免VS.精準罷免 新北市預計最快7月投票

公職人員罷免流程。（圖由新北市選委會提供）

2025/02/05 15:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體推動藍白立委大罷免，目前已有1名藍委第1階段提議書送到中央選舉委員會審查，新北市藍營面對公民團體推動「遍地開花」的大罷免，僅選擇針對綠委其中1、2人推動「精準罷免」，地方人士預估，藍綠最後應該會有6至7名進入到第3階段罷免，依時程最快會在今年7、8月投票。

國民黨籍新北市副議長陳鴻源指出，他認為綠營人士推動大罷免，很多被提案要罷免的對象，像是永和的林德福，問政與服務績效在在地深獲肯定，罷免沒有正當理由，一般民眾其實無感，因為大家比較關心民生議題，柴米油鹽都在漲價，想辦法多賺些錢比較重要，大罷免最後必然徒勞無功。

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但是公民團體表示，進行第1階段提議書連署時很快就達成，帶著因為收到超出預期數量的提議書的振奮心情，核心團隊跟志工們將持續站在第一線實踐和守護民主，繼續朝罷免目標邁進。

熟悉選務人士指出，因為目前第1階段提議書只需選區選舉人數的1％，所以跨越門檻較容易，預期以現在的熱度，對於第2階段連署罷免門檻為選區選舉人數的10％，新北市藍綠加起來應該也會有6至7人都通過成案，進入第3階段的罷免投票。

熟悉選務人士指出，依時程推算，在2月初送件的提議書在2月底審核通過，提案罷免團體要在2個月內完成第2階段的連署罷免，5月初送件審查，最快次今年7、8月可進行第3階段的投票罷免。

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