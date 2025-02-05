朱立倫：推動修正「環境基本法」 把非核家園改為非碳家園

國民黨主席朱立倫5日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/02/05 15:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，立法院即將開議的新會期將是法案會期，國民黨將一切以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，要把「非核家園」更改為「非碳家園」，因此他已請國民黨智庫研擬相關草案，並請黨團規劃本會期優先推動法案。

朱立倫指出，在法案會期，一切以民生為主軸，因應AI世代的來臨，新的國際競爭環境以及金融貿易競爭環境與民生議題，都是台灣當前必須解決的問題，國民黨將推動制定「AI（人工智能）基本法」，並修改「電業法」，讓獨立專業的監督委員會來取代現行能源局，以管理電業相關業務，改善弊案發生可能性，同時為了發展核能，國民黨希望修改「核子反應器設施管制法」，將使用年限從目前的40年延長到60年，另外也要修正「環境基本法」，把「非核家園」改為「非碳家園」，以符合21世紀的全球發展趨勢。

請繼續往下閱讀...

朱立倫還說，由於目前銀行保險業的營業稅過高，造成競爭力下降，國民黨也將修正「營業稅法」，降低銀行保險業者的營業稅，而基於社會高齡化，發展長照是必然的趨勢，過去民進黨推動的「預算式長照」，造成長照資源嚴重不足，國民黨將會負責任的推動制定「長照保險法」，以照顧老年長者，並修正「運動產業發展條例」，鼓勵民間企業從事運動相關產業，此外，有關青年就業、青創產業，國民黨也會推出相關法案，他希望立法院國民黨團能在法案會期中好好推動上述民生法案。

在今日中常會上，朱立倫還頒發「指定中常委」證書給立法院國民黨團書記長王鴻薇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法