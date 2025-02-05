賴士葆稱凍結疫苗千萬預算僅是「抓癢」 民進黨團轟：甩鍋卸責

民進黨團今召開記者會，說明總預算案影響範圍。（記者王藝菘攝）

2025/02/05 15:04

〔記者陳政宇／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎猝逝，掀起疫苗施打熱潮，但國民黨立委賴士葆認為凍結疫苗千萬元預算僅是「抓癢」，引發爭議。對此，立法院民進黨團今（5日）痛批，藍白設下史上最高的解凍門檻，導致凍結預算實質上等同於刪減，如今卻作賊心虛、甩鍋卸責。

民進黨團今召開記者會，說明總預算案影響範圍。黨團幹事長吳思瑤指出，藍白立委在刪減或凍結預算後，就肇事逃逸、撇清責任。刪減預算就像砍了一刀，卻不准受害者喊疼、求救，賴士葆還雲淡風輕地說「只是抓癢」，但真正受被砍的人才知道痛在哪裡，砍的人沒有資格評斷痛不痛。

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吳思瑤說，藍白立委的另一項話術就是「只是凍結、不是刪減，不要大呼小叫、大驚小怪」，但這就像搶匪搶了錢包，卻稱「只是借用一下，之後會還」，在野黨利用凍結預算的方式，卻設下史上最高的解凍門檻，凍結預算實質上等同於刪減預算，導致未來整個會期每天都要處理預算解凍問題；呼籲藍白停止甩鍋卸責、作賊心虛、偷換概念等政治騙術，相信所有公民都看得一清二楚。

民進黨團副書記長郭昱晴進一步說明，在總預算案中針對衞福部疾管署充實國家疫苗的「特種基金補助」，國民黨以疫苗採購執行率偏低為由，原執意凍結1/20高達2億6千多萬，最終改凍1000萬送出委員會，意同讓你看得到、用不到，解凍還需要他們同意，形同刪除。

郭昱晴指出，國民黨造謠113年度疫苗採購預算執行率僅10%，因此提案凍結2.6億，昨晚遭疾管署新聞稿打臉稱113年度該項目「執行率是100%」，國民黨拿的是8月底不完整的年度數據。國民黨還提案凍結疾管署業務費30%高達4.26億元，項目包含「流感大流行準備費」、「流感抗病毒藥劑」等等，而解凍條件是提供執行報告，屆時經過同意才解凍防疫經費，「遠水救得了近火嗎？」

具醫師背景的民進黨立委王正旭也憂心，大S染病逝世帶動民眾搶打流感疫苗，過去注射疫苗相關資訊疾管署會透過宣傳告知民眾，但114年疾管署預算遭刪1.5億，媒體宣傳費遭刪高達6成，恐會造成傳染病宣導直接停擺，民眾得不到重要防疫知識。

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