罷免團體=政黨活動？南投埔里路易莎門市公告引熱議

有公民團體志工透露，日前在南投埔里酒廠內的「路易莎咖啡」戶外座椅收連署文件，結果事後業者在店外張貼公告「謝絕所有『黨派』政治活動」，引發各界熱議。（圖擷取自「路易莎-埔里酒廠門市 Louisa Puli」臉書粉專）

2025/02/05 14:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手大砍中央政府總預算、強推爭議法案，令全台掀起「大罷免潮」，許多公民團體也在近日赴中選會遞交第一階段連署書。然而，有公民團體志工透露，日前在南投埔里酒廠內的「路易莎咖啡」戶外座椅收連署文件，結果事後業者在店外張貼公告「謝絕所有『黨派』政治活動」，引發各界熱議。

「路易莎-埔里酒廠門市 Louisa Puli」（4）日在臉書粉專發布最新公告，內容為「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」，該文一出立即掀起網友熱烈討論，以及不同觀點的網友多方論戰。

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一些支持該門市的網友認為，這是店家經營權益，怒嗆公民團體是沒水準的奧客；還有不少藍營人士紛紛對此拍手叫手，表態往後都會到路易莎消費力挺；但有另一派網友指出，公民團體收件僅是在「行使公民行動」，根本不是該門市公告中的「黨派活動」，認為業者沒有搞清楚何為「行政中立」，有違反《選罷法》的嫌疑。

台酒：路易莎門市在埔里酒廠營業範圍內須「保持中立」

針對這起事件，根據《中央社》報導指出，台酒公司對此表示，台酒是「國營企業」、「廣義公務機關」，如同政府機構要保持中立，和縣市政府、學校、公共運輸場站一樣，須禁止選舉、罷免活動入內。台酒公司指出，張貼公告的路易莎門市在酒廠營業範圍內，因此也須「保持中立」。

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