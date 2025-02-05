為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨基市黨部：在野立委報復性刪減預算 才是罷團沸騰主因

    民進黨基隆市黨部今天舉行新春團拜。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市黨部今天舉行新春團拜。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/05 15:23

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕民主進步黨基隆市黨部今天舉辦新春團拜，對民間團體推動罷免立法委員林沛祥之事，市黨部主委林明智表示，罷免權是憲法賦予民眾的權利，基隆市黨部給予尊重。他認為，立法院在野黨立委報復性的刪減預算與推動擴權法案等，才是讓公民團體沸騰的主因。

    民進黨基隆市黨部今天舉行新春團拜，包括國策顧問洪團樟、國策顧問張旻斌及多位黨籍立委參加。林明智表示，期許新的一年能夠持續讓更多市民，了解民主進步黨推動的政策，並透過各種活動，幫助弱勢族群和走入基層，讓各界了解民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」的核心價值。

    對於罷免的問題，林明智表示，罷免權是憲法賦予民眾的權利，民間團體發動相關連署活動，基隆市黨部給予尊重、但目前沒有任何規劃，從政黨員是否參與，基隆市黨部也給予充分的空間。若中央黨部有指示，基隆市黨部會遵照相關指示來給予民間團體協助。

    林明智強調，市民不樂見立法院在野黨立委報復性的刪減國家預算，推動相關的擴權法案，並意圖讓敵對勢力滲透台灣、破壞健保制度等，這才是公民團體沸騰的主因。

    市議員施偉政和鄭文婷表示，地方不斷有支持者詢問，基於服務選民的立場代收提議書，但罷免活動仍屬民間發起，他們只是協助民眾的需求，不希望被扭曲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播