民進黨基市黨部：在野立委報復性刪減預算 才是罷團沸騰主因

民進黨基隆市黨部今天舉行新春團拜。（記者盧賢秀攝）

2025/02/05 15:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民主進步黨基隆市黨部今天舉辦新春團拜，對民間團體推動罷免立法委員林沛祥之事，市黨部主委林明智表示，罷免權是憲法賦予民眾的權利，基隆市黨部給予尊重。他認為，立法院在野黨立委報復性的刪減預算與推動擴權法案等，才是讓公民團體沸騰的主因。

民進黨基隆市黨部今天舉行新春團拜，包括國策顧問洪團樟、國策顧問張旻斌及多位黨籍立委參加。林明智表示，期許新的一年能夠持續讓更多市民，了解民主進步黨推動的政策，並透過各種活動，幫助弱勢族群和走入基層，讓各界了解民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」的核心價值。

請繼續往下閱讀...

對於罷免的問題，林明智表示，罷免權是憲法賦予民眾的權利，民間團體發動相關連署活動，基隆市黨部給予尊重、但目前沒有任何規劃，從政黨員是否參與，基隆市黨部也給予充分的空間。若中央黨部有指示，基隆市黨部會遵照相關指示來給予民間團體協助。

林明智強調，市民不樂見立法院在野黨立委報復性的刪減國家預算，推動相關的擴權法案，並意圖讓敵對勢力滲透台灣、破壞健保制度等，這才是公民團體沸騰的主因。

市議員施偉政和鄭文婷表示，地方不斷有支持者詢問，基於服務選民的立場代收提議書，但罷免活動仍屬民間發起，他們只是協助民眾的需求，不希望被扭曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法