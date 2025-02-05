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    文化部開會力挺「壯世代」？ 民進黨團：吳春城要脅綁架各部會

    民進黨團今（5日）說明，民眾黨立委吳春城以「壯世代」要脅、綁架各部會，文化部是為保護預算而妥協，該會議也已取消。（記者王藝菘攝）

    民進黨團今（5日）說明，民眾黨立委吳春城以「壯世代」要脅、綁架各部會，文化部是為保護預算而妥協，該會議也已取消。（記者王藝菘攝）

    2025/02/05 15:37

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委王義川披露一份文化部所屬博物館「對接壯世代」的會議通知，並質疑「文化部決定力挺壯世代，是部長你的決定嗎？」對此，立法院民進黨團今（5日）說明，民眾黨立委吳春城以「壯世代」要脅、綁架各部會，文化部是為保護預算而妥協，該會議也已取消，呼籲應就事論事、冤有頭債有主，避免無限上綱。

    吳春城力推通過「壯世代政策與產業發展促進法」，近日被質疑早已註冊商標圖利。王義川昨晚在社群平台Threads脆公布一份文化部的開會通知，事由是文化部所屬博物館「對接壯世代」串聯行動討論會議，並點名文化部長李遠，「開這種會議做什麼？」，引發網友熱議。

    立法院民進黨團今召開輿情回應記者會，媒體詢及有網友批評前述會議，質疑李遠做為前台北市長柯文哲的舊部屬，而讓預算被綁架。民進黨立委郭昱晴表示，吳春城一直在質詢時兜售「壯世代」，還用自己和家人的名字成立多個相關業務，甚至將「壯世代」註冊商標，藉此要脅、情勒、綁架各部會；若要檢討李遠，各部會其實都是「壯世代」的受害者，要被撻伐的應該是吳春城。

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，各部會在吳春城要求下，必須找出對接壯世代作為，要求開會把高齡、樂齡等名稱都改成「壯世代」，各部會只能做出對案來回應。經她第一時間向文化部求證，這場會議是文化部文資司長所安排，因為要保護預算而被迫開這場會議。

    吳思瑤強調，行政部門是負責任地回應立委要求，若外界轉過頭撻伐行政部門，就會落入譴責受害者的狀況，應該要回到是誰不合理的要求，更應該冤有頭債有主，誰是因、誰是果，不要錯置。若無限上綱將此會議說成是李遠的授意，甚至扯到李遠過去在北市府服務等，這是大家不樂見的，而且文化沒有顏色，審查預算也沒有黨派之分，不應連結到不當的政黨意識形態對立。

    民進黨團書記長陳培瑜也指出，會議召開與否不是重點，文化部為了保護預算只好妥協，反觀吳春城年前不斷遭受質疑，皆未針對利益迴避問題做出回應，各部會因其威脅而受到傷害，相信不會只有文化部；若吳沒有停下來踩煞車，會有更多部會受到影響。

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