中國軍隊滾出西藏！ 青年會主席：藏人小孩被迫送殖民技術學校

西藏台灣人權連線5日立法院外舉辦「為西藏自由而騎」15週年活動記者會。（記者王藝菘攝）

2025/02/05 14:03

〔記者林哲遠／台北報導〕今年3月10日是西藏抗暴日65週年，西藏台灣人權連線今日發起「2025為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」記者會，除了有西藏青年會、香港邊城青年等多個民團到場聲援外，民進黨立委沈伯洋、陳培瑜也到場支持。流亡藏人分享，中共對藏人的殘忍壓迫與西藏現狀，並齊聲高喊：「西藏要自由、西藏是西藏人的、中國軍隊滾出西藏！」

西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁Tashi Tsering表示，他1位流亡出身的藏人，沒有去過自己國家、也沒有看過自己的國家，他已在台灣流亡27年，剛開始非常孤單，後來認識了很多非政府組織、立委們，很謝謝台灣人的幫忙。

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扎西慈仁直言，有人質疑他們的口號從來沒改變，主因是中共對西藏人的打壓從未改變，有150幾個藏人用自焚的方式來爭取自由，他們很多都是年輕人。中共以各式各樣的壓力對待西藏，希望現在正在流亡中的西藏人、香港人、維吾爾人都能團結起來，「台灣人相信人權與自由民主，而我們也持續需要台灣人的幫忙。」

陳培瑜說，西藏是西藏人的，台灣也是台灣人的。西藏人長期受到中共的迫害、殺害，而這些人很多都是還沒長大的孩子，「我們難以想像，在中共高壓統治下，有多少西藏孩子被迫跟家人分離、不能學習自己的語言、文化，呼籲大家一同捍衛西藏孩童權益。」

「西藏是西藏人的！」沈伯洋認為，今天的活動不僅是「循環」意思，更代表人與人之間的串連，這也是中共最害怕的事情，這也是為何中共想制裁、打壓各式各樣在台灣的組織。他提醒，台灣的立法院還有很多事情可以做，例如東突厥斯坦也是屬於維吾爾的；但現在的國會，連聯大2758決議文不涉台的宣示都通過不了，是現在立院最大的問題。

沈伯洋強調，作為民意的機關，理當把民族自決的聲音傳遞出去，台灣主張所有的民族都能夠自決、要建立自己的主權，接下來他們會持續在立法院努力，並透過立法來制裁暴政官員。

遠從印度來台參與活動的西藏青年會主席貢布頓珠指出，在中國國家主席習近平的獨裁統治下，習企圖將西藏的民族意識抹滅，從1959年中共武力入侵以來，有許多藏人受壓迫、死亡，中共現在正在對西藏進行全面的「文化滅絕」，5歲以上的西藏小孩都被送到殖民技術學校。

貢布頓珠續指，過去60多年來，藏人不論在境內、境外對抗中共政府統治，已有數千名西藏人在起義中喪生，但西藏人仍未放棄。從2009年起至今，更有超過160位藏人為了西藏自由、獨立，而自焚犧牲生命。

「西藏人不會放棄，仍會為自由、獨立奮鬥！」貢布頓珠強調，今天他們和台灣的國會議員、各聲援組織站在一起，顯示出西藏人會與台灣在自由、真理下一起努力，如此龐大的聯盟包含西藏人、維吾爾人、香港人、台灣人、南蒙古人等受到中共壓迫的人一同站在一起，會讓中共在全世界做出的種種擴張性的作為付出代價。

香港邊城青年Sky也說，在台的香港人也是因為中共壓迫無法回家，過去在香港時，還來不及認識中共說的都是謊言，如今在香港已無法公開說出想說的話，現在無論是在香港、西藏、中國境內也已無法在公開場合向中共的對抗。

他坦言，台灣雖然現在需要關心的事情非常多，仍希望透過本活動將聲音傳達出來，作為同樣追求民主自由價值的人們，必須在此刻互相扶持，直到目標達成。

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