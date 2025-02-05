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    愛沙尼亞海底電纜也遭破壞 愛國議員裴克多籲民主陣營團結應對

    外交部長林佳龍（右）致贈愛沙尼亞國防產業團團長、國會友台小組主席裴克多（左）南投酒廠生產的OMAR威士忌。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）致贈愛沙尼亞國防產業團團長、國會友台小組主席裴克多（左）南投酒廠生產的OMAR威士忌。（外交部提供）

    2025/02/05 13:40

    〔記者黃靖媗／台北報導〕愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）昨起率國防產業團訪台，並於昨（4）日接受外交部長林佳龍午宴歡迎。裴克多表示，台灣與愛沙尼亞每日均遭受大量假訊息攻擊，且兩國海底電纜近期都遭破壞，呼籲民主陣營應更加團結，共同應對各種威脅與挑戰。

    外交部指出，雙方席間就台愛國防產業創新合作、全社會韌性及俄烏戰爭局勢等議題交換意見。

    林佳龍表示，台灣與愛沙尼亞都經歷過威權統治時期，因此格外珍惜得來不易的自由及民主，近年來威權體制擴張，除俄烏戰火仍未歇，中國也持續在台灣周遭海域進行軍演，再加上波羅的海及台灣外海近期頻傳海底電纜遭破壞等事件，均凸顯民主國家更應加強合作的重要性。

    林佳龍也提及去年11月率「台灣無人機產業訪問團」赴訪立陶宛，展現與理念相近國家共同建立民主供應鏈的決心，此次樂見愛沙尼亞籌組國防產業團訪台，進一步拓展雙方潛在合作領域。

    裴克多表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅，由於台灣與愛沙尼亞每日均遭受巨量假訊息攻擊，且兩國海底電纜近期都遭破壞，他呼籲民主陣營應更加團結，共同應對各種威脅與挑戰；裴克多也允諾，未來將持續促進台愛關係發展。

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