李彥秀美國還有第2棟豪宅！ 高嘉瑜：家族海外信託基金的錢從哪裡來？

民進黨前立委高嘉瑜質5日在台北市內湖區的服務處召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美國還隱匿第二間豪宅，質疑李彥秀持續「收集」加州豪宅卻不依法申報財產。（記者廖振輝攝）

2025/02/05 12:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委高嘉瑜日前揭露，國民黨立委李彥秀在美國加州爾灣購置豪宅，還為節省稅金申請為自住，今（5）日再爆李彥秀還在加州富勒頓有另一棟豪宅！

高嘉瑜今日在臉書PO文表示，這幾天，港湖成為台灣「最美國」的一區，並不是因為美國在台協會AIT位在港湖，而是因為港湖區立委李彥秀，除了之前被爆出的中國海南和美國加州爾灣豪宅，2021年李彥秀竟在美國加州富勒頓透過海外信託秘密金庫再買一戶新豪宅！除此之外，也有網友發現李彥秀在美國購買的豪宅，遠不只兩間，而且都沒申報，李彥秀到底在美國買了多少豪宅？

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高嘉瑜指出，李彥秀在2024被嘉瑜踢爆在中國、美國都有豪宅，其中美國加州爾灣豪宅在112年申報6300平方公尺（高達2100坪），李彥秀說是疏漏，並在113年1月補更正為930平方公尺，但更大的問題是李彥秀還有另一間在2021以美金161萬5千元（台幣約5300萬）購入的加州富勒頓豪宅，跟加州爾灣豪宅一樣，都是由李彥秀在海外的秘密金庫「Yen Hsiu Lee the Hou and Lee Family Trust」李彥秀和侯的家庭信託基金所購置！

高嘉瑜續指，令人質疑的是李彥秀家族海外信託基金的錢到底從哪裡來？2016剛當選立委李彥秀在美國加州買爾灣豪宅，2020選完立委後李彥秀又在美國加州富勒頓買豪宅，每次選完李彥秀就買豪宅，資金從哪來？還有李彥秀為何從2022開始申請加州爾灣豪宅為Principal Residence？身為中華民國台灣的立法委員卻把加州的豪宅當作永久主要住宅？不是欺騙美國政府就是欺騙中華民國台灣政府。

高嘉瑜質疑，李彥秀要說明的不僅是持有綠卡的疑慮、還有隱匿財產違反公職人員財產申報及海外資金來源的問題！為何李彥秀的信託基金沒在台灣進行公職人員財產申報？這些錢怎麼隱匿和轉移過億資金離開台灣？這個李彥秀藏在海外的過億神秘金庫的資金來源究竟是什麼？到底有多少錢隱匿及跨國轉移？李彥秀可能已涉及財產來源不明罪和洗錢相關罪章，有關單位也應該立刻介入調查了解。

高嘉瑜提出8點質問：

Q1、李彥秀歷次公職人員財產申報，為何從不申報、刻意隱匿鉅額上億的國外信託基金？

Q2、李彥秀透過何種管道、手法，可將從不申報的鉅額上億資金，移轉到海外洗成信託？

Q3、李彥秀在中國海南島三亞購入的豪宅，錢是怎麼進中國、錢又是怎麼交付的？

Q4、李彥秀這些隱匿、移轉至海外的上億鉅額資金的財產來源為何？

Q5、李彥秀為何每逢立委選舉後，就到美國購入豪宅？這些錢與選舉有無關聯？

Q6、李彥秀向美國政府填寫的表格，認定自己為加州居民。李彥秀有沒有申請過美國綠卡？有沒有持有過綠卡？

Q7、李彥秀為何從2022開始申請加州爾灣豪宅為「Principal Residence」？身為台灣的立法委員卻把加州的豪宅當作永久主要住宅，李彥秀是欺騙美國政府還是欺騙台灣人民？

Q8、李彥秀到底在美國買了多少豪宅？賣了多少豪宅？賺了多少錢？

高嘉瑜PO出李彥秀豪宅資訊。（圖擷取自 臉書）

高嘉瑜PO出李彥秀豪宅資訊。（圖擷取自 臉書）

高嘉瑜PO出李彥秀豪宅資訊。（圖擷取自 臉書）

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