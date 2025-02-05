謝國樑請議長表態制止大罷免 童子瑋反嗆：立院表現令年輕人對台灣未來擔憂

議長童子瑋（右）和市長謝國樑（左）共同團拜。（記者盧賢秀攝）

2025/02/05 12:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天舉辦春節團拜，大罷免議題卻成為府會首長的攻防。市長謝國樑參加議會團拜受訪時，卻主動表示，有不少民進黨議員代收罷免立委林沛祥提議書，建議議長童子瑋能夠表態，制止令基隆人不堪其擾、不公平的罷免跟連署。不過童子瑋表示，立法院的表現，讓民眾的觀感和年輕朋友對台灣未來擔憂，他的看法和市長謝國樑不一樣。

民進黨有3位議員服務處代收罷免林沛祥的提議書，鄭文婷和施偉政表示，地方不斷有支持者詢問，基於服務選民的立場代收提議書，但罷免活動仍屬民間發起，他們只是協助民眾的需求，不希望被扭曲。

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林沛祥表示，作為民意代表，就應該坦然接受人民的監督與檢驗，不管是監督還是批評，他尊重公民行使罷免權的權利，他強調，他的態度始終如一，要做的事不會變，將繼續專注在為基隆市民爭取更多中央資源與建設經費，用行動證明自己的價值。

基隆市議會今天春節團拜，議長童子瑋、市長謝國樑和議員、市府官員及歷屆議員們，拱手團拜，相當熱鬧。

謝國樑今天受訪時表示，議長是議會的大家長，他非常尊重議長提出的各項意見，他有一個建議，現在有很多民進黨的議員都在提案要罷免國民黨的立委，大家應該還記得，去年10月13號市長罷免選舉結束後，議長也曾經對外說過，希望不要秋後算帳。但沒有想到他的罷免結束後不到3個月，現在民進黨議員開始收受罷免林沛祥提議書，所以議長真的是民進黨在基隆政治圈的領導者，希望他能夠表態，制止一下這些對基隆人不堪其擾、不公平的罷免跟連署，才會實質發揮他的影響力，對基隆的政黨也比較有一些穩定性跟幫助。

但童子瑋認為他跟謝國樑的看法不太一樣，去年基隆市的罷免事件跟今年全台灣的罷免事件其實是完全不同的層面，市長罷免落幕讓市政發展繼續推動，檢討一些缺失，讓市政可以回到正軌。

但今年大罷免是中央立法院層級的議題，立法院的表現，民眾的觀感，令年輕朋友對台灣未來或是民主社會有一些擔憂，與市長罷免案是完全兩回事。

童子瑋表示，基本上站在中央行政的角度或是我們地方行政的角度都一樣，都會希望市政穩定或政府的運作穩定。行政院長卓榮泰也積極地推動複議，希望立法院可以重新來做一些溝通。如果大家可以用更大的民主、更大的度量、更大的一些氣度，大家坐下來好好的溝通。我想很多問題都可以用更大的民主機制來避免或解決或化解。

基隆市議會今天春節團拜相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋發紅包。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（中）和市長謝國樑（左二）共同團拜。（記者盧賢秀攝）

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