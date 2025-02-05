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    藍營青年軍罷免吳沛憶送件 沈伯洋：跟統戰部接觸的直接站最前面

    民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，今天至中選會送件罷免吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

    民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，今天至中選會送件罷免吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

    2025/02/05 14:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮來臨，台北市公民團體號召罷免國民黨立委，國民黨青年軍也針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶進行罷免提議連署，吳沛憶罷免案今天已經送件。對此民進黨立委沈伯洋表示，看到亂罷沛憶的團體出來遞件，果然，這次連演都不演，跟統戰部接觸的直接站在最前面呢。

    沈伯洋在臉書PO文表示，他從去年提出立法委員赴中的報備法案，被藍白聯手擋了36次，理由很簡單，中國國民黨和中國共產黨基本上就是站在一起，當年罷免韓國瑜，國民黨的「反罷免團體」被我揭露與中國統戰部的關係，結果我還因此被告，不過，當然是不起訴。

    沈伯洋指出，後來國民黨發起的報復罷免行動，也一樣有統戰團體的身影，兩岸青年學生交流團也時常出現。到了去年，其他類似的兩岸青年團或協會也開始接觸網紅做拍攝，中國對於「公民行動」是特別懼怕的，共產黨懼怕所有能夠集結的公民，因此會想盡所有的辦法保住好不容易滲透的立法院。

    沈伯洋直言，今天看到亂罷沛憶的團體出來遞件，果然，這次連演都不演，跟統戰部接觸的直接站在最前面呢，如果讓他繼續，以後這些人還要直接選舉進入公務體系呢，接下來這種明目張膽的會越來越多，請之後有遇到威脅、遇到想要洩密的，直接跟沈伯洋聯絡。這將是一場艱困的戰役。

    黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋。（資料照）

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