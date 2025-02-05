北市幼兒園性侵案 北市府「7大斷點」違失重大被監院糾正

培諾米達幼兒園發生教保員毛畯珅性侵該園幼童案，事後被人噴漆，監院針對性侵案通過糾正台北市政府。（資料照）

2025/02/05 12:31

〔記者方瑋立／台北報導〕針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵該園幼童案，監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容今（5）舉行記者會公布調查結果，發現台北市政府於2022年柯市府時期首起疑似性侵害案件爆發時，即未依法落實行政調查及追蹤列管，也未能督促教育局、社會局等機關跨局處協調聯繫，造成7大斷點漏接案件，直接導致後續接連發生多起幼兒受害悲劇，違失重大。監院對此通過糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員。

台北市私立培諾米達信義幼兒園於2022年7月至2023年7月間發生園長之子、教保員毛畯珅涉嫌對園內6名幼童強制性交、強制猥褻、拍攝及持有性影像，犯行時間長達1年，業經台灣高等法院二審重判28年8月。檢警更溯源查出，毛畯珅於2021年10月至2023年7月間，即在其母經營之托嬰中心、幼兒園及公共場所對多位幼童性侵、猥褻，並使用手機從旁拍攝，或偷拍性影像，目前已查知受害幼童計有39名，惡行重大，目前尚於台灣台北地方法院審理中。

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監委葉大華、田秋堇、紀惠容公開調查報告指出，北市府自2022年7月接獲第一起通報案件起，即有7大斷點導致漏接案件，後續更擴大衍生嚴重之幼童性侵案件，核有重大違失，糾正台北市政府並請議處教育局及社會局主管人員。

2022年7月首接獲通報 七大斷點漏接案件釀後續悲劇

柯市府教育局、社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）首次接獲通報後的7大斷點包括：

一、未入園稽查訪視，並於第一時間擴大清查。

二、未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行觀看及摸索處理。

三、未依法落實行政調查提出調查報告。

四、未對行為人予以暫時停職處分或調整其職務等維護幼童權益之相關措施，以致再度發生機構內性侵害事件。

五、主管人員未掌握相關處理機制，監督不周。

六、家防中心未於篩派階段「第一時間」將嫌疑人相關資訊知會教育局。

七、家防中心評估成立妨害性自主，社會局未主動聯繫教育局與家防中心積極追蹤後續處理情形，致使2022年7月通報案件並無列管追蹤。

其中，監委葉大華強調，最為嚴重者即未依法落實行政調查並提出調查報告，以及市府各局處橫向聯繫失靈，最初通報案件未被列管追蹤，導致後續有更多幼童受害。

監委說明，依據「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」、「台北市公私立教保服務機構處理疑似不當對待幼兒案件作業要點」、「衛福部直轄市、縣（市）政府集中篩派案機制處理原則」，幼兒園接獲性騷性侵通報案件，教育主管機關應由具備兒童及少年保護事件調查專長之專家學者組成調查小組啟動行政調查、提出調查報告、疑似行為人為教保服務人員時，司法調查期間得要求幼兒園對疑似行為人予以暫時性停職處分或調整其職務、集中派案窗口受理通報後，倘發現嫌疑人與被害人具師生關係，應於「第一時間」將嫌疑人相關資訊通知教育主管機關，以維校園師生權益。

北市府自訂嚴格內規 卻未落實布達、交接

然而，監委表示，北市教育局自訂之「作業要點」雖較中央頒布處理機制更為嚴格，但該局並未落實該內規，甚至一直到監委約詢前局長曾燦金才知有此作業要點，而現任蔣市府官員竟毫不知情。北市府當時任令重大校安通報案件僅由承辦人自行監看監視器畫面，且分層負責僅到專員即予決行，該校安通報單並曾簽會該局督察室及局長室，各級主管人員均無指示意見，導致市府調查過程諸多斷點，應負監督不周怠失之責，因此要求市府針對本院調查報告所指各項違失，重新檢討議處相關主管人員疏失責任。

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