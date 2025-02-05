批藍黨工為個人參選罷免綠委 吳思瑤：衝聲量起手式不演了

民進黨立法院黨團記者會，圖為民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

2025/02/05 12:17

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免號角響起，藍營發動罷免吳沛憶、吳思瑤等民進黨區域立委，並陸續將提議書送交中選會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）指出，相較公民團體自發性罷免藍委，罷免綠委的發起人多有國民黨黨工背景，這些人甚至不演了，以惡意罷免的手段當作個人參選、衝聲量的起手式，兩者本質完全不同。

由國民黨青年軍組成的「罷吳四騎士」，今赴中選會送交罷免吳沛憶的連署書，並預告吳思瑤部分仍在造冊中。對此，吳思瑤受訪表示，國家的主人就是人民，她尊重所有人民針對憲法所賦予的權利，提起各項民主救援的機制，不管是對於國民黨立委的罷免提案、或是國民黨所發動針對自己和其他民進黨立委所提的罷免，尊重民意、人民當家。

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話鋒一轉，吳思瑤直言，就罷免串聯的事情，可看出2個完全不同的方向，民團自動自發針對藍委提出罷免案，反觀對吳思瑤、吳沛憶等綠委罷免連署的背後都是國民黨勢力，這些發起人都是國民黨工背景，這些人甚至不演了，用罷免的手段做為參選的起手式，把拉下優秀立委當成衝聲量、個人選舉利害的墊腳石，提起罷免的本質根本不同。

吳思瑤說，國民黨關心的不是公共利益，而是遂行政黨利益，這些罷免吳思瑤、吳沛憶的發起者，不是真的關心台灣的民主，甚至對國會的運作也完全不熟悉，用非常多惡意詆毀、造謠、不具事實的攻擊，來鎖定吳思瑤和吳沛憶，這些人只是為自己的選舉佈局。

吳思瑤強調，不管是自己或吳沛憶，專業問政都體現在表現上，她截至此時做為民進黨團幹事長，每一天依舊堅定地跟大家論述各項政策，「為國家、為人民，我們真的底氣很足，做好專業的準備、做好本分」，她們會彰顯專業及堅強戰鬥意志，但最重要的是台灣社會的正能量，堅持公理正義的暖流，盼大家也能為她們加油。

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