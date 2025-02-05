辜嚴倬雲一生見證近代史出席辜汪會談 與辜振甫鶼鰈情深

前婦聯會主委辜嚴倬雲出身世家在公開場合總是身著旗袍，儀態端莊，與前海基會董事長辜振甫鶼鰈情深，親身參與許多重大歷史現場，一生見證百年近代史，堪稱時代人物。（資料照）

2025/02/05 12:50

〔中央社〕前婦聯會主委辜嚴倬雲出身世家在公開場合總是身著旗袍，儀態端莊，與前海基會董事長辜振甫鶼鰈情深，親身參與許多重大歷史現場，一生見證百年近代史，堪稱時代人物。

辜嚴倬雲1920年生於福建福州，祖父嚴復是清末民初作家、北京大學首任校長，父親嚴琥是大學教授，母親為板橋林家林慕蘭。

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1946年，辜嚴倬雲隨家人來台，3年後在舅舅撮合下，嫁給鹿港紅頂商人辜振甫，半個多世紀相知相惜，伉儷情深，辜嚴倬雲曾說，她與辜振甫從來沒有生氣與爭執。

「夫唱婦隨」形容辜振甫與辜嚴倬雲的婚姻十分貼切，因為原本不喜歡京劇的辜嚴倬雲在嫁給辜振甫後，耳濡目染，聽出興趣，進而愛上京劇；她在1994年義演時，和辜振甫一同粉墨登場，一齣「二進宮」，成了兩人舞台合作的處女作，傳為美談。

生性活潑的辜嚴倬雲，早年活躍於政商界，多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動，包括1993年在新加坡以及1998年在上海舉行的「辜汪會談」，親身參與兩岸重要歷史現場。

1998年辜汪二度在上海會談，辜振甫約汪道涵來台會晤，不過，辜汪卻相繼在2005年病逝，時任中國海峽兩岸關係協會會長陳雲林2008年11月來台，第一個行程就是拜會辜嚴倬雲，這場會面別具意義，因為辜振甫晚年最關心的是兩岸問題，這場會面算是辜嚴倬雲完成辜振甫未竟的心願。

辜振甫辭世後，在許多公益活動場合總見得到辜嚴倬雲身影；辜嚴倬雲兒子辜成允在世時曾說，有時想約老母親一起吃飯，還不見得約得到，因為辜嚴倬雲很會安排生活，從事不少公益事業，活動多得很。

辜嚴倬雲不僅熱心公益，也重視教育。擔任婦聯會秘書長時，曾有一次與創會主委蔣宋美齡開會，蔣宋美齡當著大家的面說：「我們秘書長太節儉，只給我們吃三明治。」

事後談起這段往事，辜嚴倬雲說，她不以為意，如果一餐飯要花很多錢，不如把多餘的錢省下來，積少成多，就可以多栽培一個孩子。長期對教育的關注，讓辜嚴倬雲2004年以聖約翰技術學院董事長身分，當選第4屆中華民國十大傑出教育家。

辜嚴倬雲最為人熟知的是她擔任婦聯會主委的身分，婦聯會也是她投注最多時間與心力的工作。早年她是中華民國基督教女青年會會長，1992年受到婦聯會創會主委蔣宋美齡肯定，出任婦聯會總幹事（之後改稱秘書長），從此與婦聯會結下不解之緣，直到2003年蔣宋美齡辭世，接下主委重擔。

多年來在社會服務的表現，辜嚴倬雲2003年以中華民國基督教女青年會協會（YWCA）榮譽理事長身分，獲頒世界協會「全球傑出婦女領袖獎」；2013年獲時任總統馬英九頒贈二等景星勳章，表彰她對國家社會的貢獻。

不過，內政部2017年1月以婦聯會財報不透明，登門查帳，隨後與不當黨產處理委員會共同要求婦聯會轉型，並簽署部分資產捐國庫、相關基金會董事代表納入政府代表與社會公正人士的行政契約。

辜嚴倬雲拒絕簽署行政契約的結果，2017年12月被內政部撤換婦聯會主委職務，黯然下台。

辜嚴倬雲生前有過2次白髮人送黑髮人。長子辜啟允2001年因膽管癌病逝，2017年1月當內政部對婦聯會查帳之際，二子辜成允失足自樓梯跌落身亡。

先是送走辜啟允，辜振甫隨後於2005年病逝，90幾歲高齡時又送走辜成允，這3個生命中最重要的男人先後離她而去，恐怕是辜嚴倬雲一生的最痛。

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