國民黨扯總預算被造謠 吳思瑤破藍白狡辯話術

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

2025/02/05 12:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨、民眾黨聯手大幅刪減84億元、凍結900億元國防預算，目前總預算案尚未送出立院。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這幾天在野自圓其說、甩鍋撇責，一昧指責政院造謠，就是一種犯案之後心虛作祟、急切要漂白罪行的表現。

吳思瑤在臉書PO文表示，藍白凍結預算卻設下超高解凍門檻，就造成形同刪減的效果，還想再騙？就像搶匪犯行後辯稱，只是借用以後會還。這樣有理？就算有刪，但沒有刪太多，哪有那麼嚴重？砍了人一刀，傷是在被砍的人身上，砍人者當然不痛啊，刪減預算是否合理，不是單純數字上的「比大小」！預算執行者是行政部門，權益受損者是國家及人民，影響的面向有多廣，更該採信行政部門的說法，而不是反過來譴責受害方。

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吳思瑤指出，上年度執行率不高，所以刪減有理？單純從預算執行率來判斷該筆預算要留要砍，完全過於簡化也不能一體適用，例如疾病防治預算（如疫苗採購），是屬於應變備援性質，今年沒有疫情不代表明年不會有。災防預算亦然，都需要寬列以備不時之需，再者，許多預算的執行率是以季為統計單位，或是會計年度終結總計時才會發生執行數，不能單以審查預算的時點就判定生死，這次國民黨提案刪減疫苗採購預算，就以執行率只有10%為由。但該筆預算至年終執行率是100%，而不是8月份的10%，這都是審查預算的ABC，很遺憾這屆立委欠缺專業比比皆是！

吳思瑤續指，這次預算審查最大的問題，就在委員會中心主義完全被踐踏，最後表決的都是政黨提案，一人一黨就可以任意推翻委員會的專業討論，就像不懂文化的陳玉珍砍公視預算，沒有參與內政委員會討論的王鴻薇刪減消防署救災裝備預算，吳春城為了壯世代利益，無差別凍結每個部會的預算，這些都是外行凌駕專業，立院資深制、專業制蕩然無存。

吳思瑤直言，她在立院也有9年的時間，加上擔任幕僚的7、8年，從沒看過這樣粗糙、胡亂砍刪預算的，藍白敢這樣拿預算開刀，卻不准別人檢視批判？更反過來檢討受害者？反了反了，什麼都反了！

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