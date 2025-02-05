桃市府新任原民局長巴奈‧母路、智發會主委廖修武 宣誓就職

桃市府新任原住民族行政局局長巴奈‧母路（中）、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武（右）5日宣誓就職，由市長張善政（左）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/05 10:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府新任原住民族行政局局長巴奈‧母路Panay Mulu、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武今（5日）宣誓就職，由市長張善政擔任監誓人，張善政表示，期盼所有局處所長能與2位新任首長相互配合，推展原住民、智慧桃園等相關業務。

張善政表示，新任原民局長巴奈‧母路原任職國立東華大學原住民民族學院，擔任原住民音樂舞蹈學程副教授，並在福建師範大學民族音樂系取得博士學位，對原住民文化發展非常關注，而桃園是都會原住民最多的城市，巴奈‧母路盼能為原民朋友開闢更多文化傳統傳承工作、福利、就職等，二話不說選擇辦理退休，接下桃市府原民局長工作，上任2、3天已拜會許多原民朋友、聊了很多想法，相信未來原民局在她的領導下會有相當的進展。

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張善政提到，新任智發會主委廖修武過去在推動桃園智慧城市領域已十分熟悉，「該是從幕後轉到幕前的時候了」，除能繼續施展專長，同時也能磨練領導統御能力，在徵詢是否接下主委一職時，廖修武考慮一下後就爽快答應，從幕後轉到幕前差異很大，但廖修武非常年輕、僅36歲，相信在智發會能一展長才。

桃市府新任原住民族行政局局長巴奈‧母路（右）、智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武（左）5日宣誓就職，由市長張善政（中）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

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