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    楊斯棓：罷免一役是舔共與殲共的角力

    民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

    2025/02/05 09:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕各地罷免行動遍地開花，大罷免將陸續進入第二階段。醫師作家楊斯棓表示，罷免一役不是民進黨跟「討厭民進黨」的拉鋸，而是「殲滅共產黨」跟「跪舔共產黨」的角力，這一年將是黃國昌等人的垃圾時間，時間一到，他們將於政壇蒸發，就算沒被逐出立法院，也必成無用之席。

    楊斯棓在臉書PO文表示，學者明居正曾說「我沒有變綠，是你變紅了！」，這讓楊斯培想到陳雪芬連任台北市議員多屆，卻在問鼎立委時鎩羽而歸，選情告急之際，她與同理念的陳鴻基一起喊了「國民合作救台灣」而雙雙敗北，「國民」非指國民，而是指當時的國民黨、民進黨，她口出此語，無非是點出國民黨的路線之爭。

    楊斯培指出，二十四年過去，就像明居正老師說的，他沒變綠，但他的老朋友變紅了，如果綠指的是民進黨，明居正老師當然不是民進黨籍，但如果綠指的是自由民主的國度，明居正老師當然是「綠」的。

    楊斯培續指，罷免一役，不是民進黨跟「討厭民進黨」的拉鋸，而是「殲滅共產黨」跟「跪舔共產黨」的角力，黃國昌成了被傅摸頭的小弟，傅崐萁、陳玉珍則定期赴中領旨，跪舔共產黨，他們爭當第一。

    楊斯培直言，殲滅共產黨這個龐大隊伍，有本土選民、有知識藍、有經濟藍、有台積電股民幾十萬，這一年將是黃國昌等人的垃圾時間，時間一到，他們將於政壇蒸發，就算沒被逐出立法院，也必成無用之席。

    醫師作家楊斯棓。（資料照）

    醫師作家楊斯棓。（資料照）

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