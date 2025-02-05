批蔣萬安讓警察壓迫人民 吳靜怡喊話警方：勿淪為暴力機器

媒體人吳靜怡日前發文透露，自己參加罷免團體活動期間，被台北市信義警分局員警尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/05 09:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡日前到台北市松山區參加罷免國民黨立委徐巧芯活動，在參加活動期間卻遭到警察跟蹤，她今日再度發文喊話警方，強調「警察的職責不只是執法，更是捍衛公民的權利，如果他們忘了這一點，那就會淪為暴力機器」，同時也批評念法律的台北市長蔣萬安，應該更清楚「當法律變得不公義，反抗就成了義務，而當執法者失去公正，他們不再是守護者，而是壓迫者」。

吳靜怡在臉書發文向信義分局局長喊話，她表示「警察的職責不只是執法，更是捍衛公民的權利，如果他們忘了這一點，那就會淪為暴力機器。」吳靜怡強調，蔣萬安市長或許因為家族背景的關係可能不懂，但希望分局長能讓蔣萬安市長明白這硬道理，請不要再讓任何一位市民被警察權壓迫威脅。

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吳靜怡也說，「警員的懲處出來前，僅用微小市民的身份，懇求您和拜託您，不是懲處就沒事，而是市長行程警備的決策是誰下的？」、「這兩位便衣跟監我超過一小時的警員，一位有年紀，一位很年輕，即便他態度不耐煩，但他接受命令，他沒有怠惰，是長官命令逼迫了他，是長官讓市民被監控，這一切，來源就是長官下了違法的命令」。

吳靜怡表示，「心生恐懼的我，到了五分埔派出所，三位警員也非常年輕，他們陪我卻是溝通無效，說不出來的命令居然持續執行，他們離開了，把我留著面對恐懼，誰有這麼大的官威呢？」

吳靜怡指出，「中華民國曾經被戒嚴，警備總部的陰影下，人民是不相信警察的，大人總是告訴我們：『壞人不怕壞警察，因為他們可以收買；好人害怕壞警察，因為他們無法躲避』」。

吳靜怡也說，「那時我選擇到派出所，是因為我本來相信，警察是會保護人民的，但我的憤怒是極度的失望，這些年輕警員只能順從命令，而且不只一個，是一群人，當我致電到松山分局找督導時還被掛電話，沒有回覆也再無消息」。

吳靜怡也質疑「是誰讓警察必須配合到底呢？許多警察告訴我，根本沒有什麼叫做『超出比例範圍』，因為命令本身就是違法的，穿著便服那刻就是違法的」。

吳靜怡也指出，「最後，再三強調，警察的力量來自人民，請讓警察活得有尊嚴，讓他們選擇真正的正義！蔣萬安念法律的，他應該清楚，當法律變得不公義，反抗就成了義務，而當執法者失去公正，他們不再是守護者，而是壓迫者」。

吳靜怡在文末也表示「蔣萬安，你讓警察壓迫了人民，吳靜怡絕對不是第一個，但希望是最後一個。警察，辛苦了」。

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