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    罷免二階應注意3件事 尹立：法定10％連署書、送14％較安全

    罷免二階應注意3件事，尹立提醒二階連署書須為選區選舉人口10%、建議送出至少14%較安全。（資料照，記者王榮祥攝）

    罷免二階應注意3件事，尹立提醒二階連署書須為選區選舉人口10%、建議送出至少14%較安全。（資料照，記者王榮祥攝）

    2025/02/05 00:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免將陸續進入第二階段。罷韓四君子之一的高市前文化局長尹立提醒二階須注意3件事，尤其二階連署依規定需10%（原選舉區選舉人總數10%），但考量重複等可能被剃除情況，建議至少14%較安全，

    尹立說明二階注意事項，首先是確認一階提議連署書「已送件」至中選會後，勿再簽一階表格，須等中選會通知一階通過，才可使用中選會提供格式進行二階連署，各民團一階、二階時間不盡相同，需自行確認。

    第二，收到中選會格式後，二階啟動連署法定時間是60天，但因量大，建議在40天左右就需設法收到必要份數，後面還有大量整理作業，但連署還是要繼續，因應可能被通知補件。

    第三，包含設立總部、內部組織、志工培訓、新聞議題、活動規劃等，都要有所設定，當地也有支持罷免的民代、里長或單位團體，要團結一切可團結的力量；期間應確保連署站識別清楚、避免混淆，須防範對手可能干擾行動，甚至假冒民團收取連署書行徑，連署書存放地點須確保安全，以防資料遺失。

    尹立補充，一階提議不得為二階連署，但各民團一階都有收到超過中選會的份數，哪些有送哪些沒送，每個民團行政能量不一，所以最好是都簽。

    二階連署書格式發下後，都要重新簽署，送進地方選委會後，會進行查對工作，若有重複自然會被剔除，所以要送14%（法定10%）較安全；以台北第七選區為例，二階需2萬5千份連署，最少應準備送3萬5千份（14%）較保險。

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