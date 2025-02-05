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    女警休假PO低胸片毀警譽？ 石明瑾「民調」網直指這個才是

    知名球評石明瑾曾當過警察。（資料照）

    知名球評石明瑾曾當過警察。（資料照）

    2025/02/05 00:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄網紅女警開工日於個人社群上傳小露性感的影片引發熱議，女警沒多久主動下架影片，警方稱是防止對警譽造成不當影響。對此，警察出身的知名球評石明瑾提起，政治評論員吳靜怡近日自曝遭警員尾隨跟蹤的事，在臉書發問哪件事更影響警員聲譽？大批網友一面倒選了後者。

    「飛天小女警」稱號的高雄網紅女警「小貝」蔡玉貝，大年初五開工日，因在自己的IG上傳薄紗、低胸露乳溝影片，雖然發布沒多久就下架，但還是被截圖放到粉專「靠北警察」，引發討論，部分網友批評警察不務正業。事後高市刑大回應稱，相關影片是女警休假期間發布，而且沒有穿著警察服制或標識，經了解未影響勤務紀律，但為了避免瀏覽者過度遐想，女警主動下架，防止對警譽造成不當影響。

    對此，石明瑾似乎覺得可笑，提起吳靜怡日前發文透露，參加罷團活動遭北市信義警分局員警刻意尾隨，對方聲稱是執行「上面長官」指示一事，在臉書發文做了「民調」，「一、女警下班在IG上傳居家自拍照 二、男警上班穿便服騎機車尾隨女性。哪個行為會對警譽造成不當影響？」數百名網友一面倒選擇了第2個選項。

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