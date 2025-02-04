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    竹北「天坑」建案獲准復工 邱靖雅批縣府罔顧民眾感受

    新竹縣政府已原則同意豐邑建設公司申請復工。（資料照）

    新竹縣政府已原則同意豐邑建設公司申請復工。（資料照）

    2025/02/04 22:13

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北「豐采520」建案因「天坑」事件停工迄今，新竹縣政府今宣布，已原則同意豐邑建設公司申請復工；無黨籍議員邱靖雅表示，豐邑與鄰損爭議小的社區及住戶都尚未和解，應優先完成和解才同意復工，以維護民眾權益。

    竹北「豐采520」建案2023年4月27日發生「天坑」事件停工迄今，全案並爆發復工圖利等罪嫌被起訴，法院審理中，新竹縣政府今在主管會報中宣布，經多次開會及協調，4大安全決議已落實，針對其復工申請已在1月24原則同意備查；縣長楊文科也當場指示後續務必確保鄰損戶的權益。

    不過邱靖雅表示，對於天坑案，豐邑至今未完全與周邊任何社區或勝利二路住戶和解，縣府即於今年1月24日，搶先發出「原則同意復工」公文，令她無法接受，民眾也完全無法接受。她痛批縣府罔顧周邊民眾將近兩年的生活不便的委屈，豐邑竟然連鄰損爭議小的社區都未完成和解手續，縣府就搶在農曆年前發文，未了解鄰損處理情況、進度，完全不顧周邊民眾感受。

    邱靖雅說，「豐采520」周邊道路發生多次坍塌，造成民眾生活日夜恐慌、周邊民眾生活不便，多個大樓有鄰損情事，但目前沒有任何一個鄰損完成和解。竹縣府也沒有給予任何在鄰損處理期程上的要求，對此，她深感遺憾。

    今天上午她向工務處提出鄰損爭議小的社區及民眾，應完成和解，方可正式復工；若縣府罔顧民眾權益，將發動大規模抗議。至於鄰損爭議尚有很大差距的大有可為社區，辦公室團隊將繼續努力協助，爭取合理補償。

    工務處長戴志君表示，2024年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會的安全鑑定報告，提出道路安全、結構安全、監測計畫、鄰損處理等四項決議。

    戴志君表示，根據「新竹縣建築爭議處理辦法」規定的鄰損處理程序，建商得完成鄰損和解才能取得使用執照。而此案目前僅在復工階段，縣府會持續要求豐邑公司積極與周邊住戶溝通，盡快取得和解；若無法達成共識，也可委託第三方公正單位做鄰損鑑價的鑑定報告送縣府裁處，同時豐邑已提存1億元擔保金至縣府，保障賠償履約能力。

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