黃國昌對大罷免撂話！四叉貓：綠營家務事不勞藍營側翼說三道四

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/02/04 23:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的罷免浪潮掀起，民眾黨代理主席黃國昌今天（4日）跳出來，要求總統賴清德明天在民進黨中常會表態不支持大罷免。對此，網紅「四叉貓」劉宇酸度爆表地將黃國昌嗆自己的原話，送還給黃國昌：「民進黨的家務事，不勞黃國昌這樣的藍營側翼說三道四！」

黃國昌3日接受媒體聯訪時，要賴清德「懸崖勒馬」，如果一意孤行發動大罷免，把台灣推向更對立更衝突局面，民眾黨不會袖手旁觀，一定會有相對應動作。4日他上廣播節目專訪時，再稱不希望看到台灣社會走向對立，希望賴清德能在5日民進黨中常會上公開表態，禁止黨公職參與罷免行動。

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對此，日前公開質疑白營前主席柯文哲妻子陳佩琪，為何可以搭「主席專車」去土城看守所送會客菜的四叉貓，當時被黃國昌嗆「民眾黨的家務事，不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事」，這次聽到黃國昌要賴清德在綠營中常會表態不支持大罷免，將原話送還給黃國昌：「民進黨的家務事，不勞黃國昌這樣的藍營側翼說三道四，你先管好自己家主席貪污案吧！」

另外，民進黨發言人韓瑩也表示，目前所有罷免案都是由公民團體自主發起的行動，民進黨尊重公民團體自主性，只是很難理解為什麼一個在野黨「代理」主席，何以公開要求他黨會議議程，要照他的指示辦理？請黃「代理」主席專心自己的黨務。

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