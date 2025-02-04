藍營批造謠應罷免 吳思瑤反嗆：論述不贏就貼標籤

吳思瑤說，她所有發言都本於事實，在野黨論述不贏就貼人「造謠」標籤，實在荒謬。（資料照）

2025/02/04 21:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免潮來臨，各地罷免行動遍地開花，台北市第一選區（士林、北投）民進黨籍立委吳思瑤成為藍營首要目標，2024年與吳思瑤競選立委的國民黨台北市議員張斯綱認為，吳思瑤造謠、抹紅抹黑的言論毀滅選民對她的信任。吳思瑤則說，自己所有發言都本於事實，在野黨論述不贏就貼人「造謠」標籤實在荒謬。

張斯綱說，國民黨對於罷免是「以罷制罷」，反對民進黨無厘頭式的瘋狂罷免戰。他認為，吳思瑤過去一年以來的言行，自身成為造謠中心、帶風向的行為，確實讓士林、北投很多選民都看不下去；而據他了解，罷免吳思瑤第一階段的連署非常踴躍，他的服務處也接到許多電話，詢問如何填寫連署書，還有不少人親自到服務處索取、填寫。

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他說，吳思瑤偏激抹黑、抹紅的言論，已經毀滅選民對她的信任，民眾發起罷免就是對她的一個警示。對於罷免吳思瑤如成功後是否再出來參選？張斯綱持保留態度，他強調罷免不是為了誰要取代誰當立委，而是對於民進黨不公不義的罷免戰進行反制。

吳思瑤說，她身為黨團的幹事長，當然要在第一線做政策攻防以及辯護，她有三屆立委的基礎，對於政策也有相當程度的著墨，政策能力很強，造成在野黨非常大的壓力，因此才成為被鎖定罷免的目標。

她認為，在野黨自己不做功課、專業性不足，在政策攻防論述上沒辦法贏過她，就很廉價地貼上「造謠」標籤，其實這就是對自己政策論述能力不足的遮羞布而已。

她強調，在所有的提案表決、論述，以及議事問政、黨團記者會等，針對所有的攻防，她的發言、主張都做足功課，每個回應都經得起檢驗，如果有哪點不精確，都歡迎在野指正、討論；她也批評，在野不敢正視社會對於他們提案的檢視，這才是核心問題，他們無法為自己的提案辯護，講不贏就說人造謠，實在非常荒謬。

國民黨台北市議員張斯綱。（資料照）

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