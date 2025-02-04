為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委稱防疫預算一毛沒刪 疾管署：被凍4億也有被刪

    疾管署今年預算已知被凍結4億多元。（資料照，記者林惠琴攝）

    疾管署今年預算已知被凍結4億多元。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/02/04 19:16

    〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，掀起全民搶打流感疫苗，防疫預算是否被刪也成為討論焦點。對此，疾管署副署長曾淑慧今（4日）表示，今年疾管署總預算已知4億多元被凍結，包含防疫業務費，至於刪減金額仍待確認，但確實有被刪。

    藍白要大砍今年中央政府總預算時，疾管署副署長羅一鈞就曾發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，卻遭國民黨團副書記長王鴻薇指該發言「混淆視聽」，強調疫情防疫時有編列特別預算，羅一鈞則以新冠疫情為例說明，一開始的最初2個月，沒有特別預算，只能靠疾管署和衛福部及協力部會的經費來完成所有事情，到了特別預算順利三讀通過，他們才鬆了一口氣。

    羅一鈞後續也一再強調他不是政治人物、不會投入選舉，只是在乎防疫預算遭刪減，對他們的業務推動會有很大的影響，期盼「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」，在網路上引起許多民眾與醫護人員力挺。

    如今民眾搶打流感疫苗，防疫預算是否遭刪再度被搬上檯面討論，藍委李彥秀強調，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，一毛錢都沒刪，「要多少，給多少！」。綠委林楚茵則指出，藍白立委敢做不敢當，亂說什麼防疫預算一元未刪，明明就被「通案刪減」60%，名人死訊讓民眾開始重視公共衛生與防疫，當人民開始咎責藍白立委亂刪疾管署預算，結果藍白還敢說謊！

    面對防疫經費最後到底有無被刪，朝野立委說法不一，曾淑慧今指出，今年疾管署總預算121億元，已知4億多元被凍結，主要是業務費，包含防疫業務、科技業務等，至於被刪減金額仍待確認，但確實有被刪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播