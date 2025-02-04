藍委稱防疫預算一毛沒刪 疾管署：被凍4億也有被刪

疾管署今年預算已知被凍結4億多元。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/02/04 19:16

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，掀起全民搶打流感疫苗，防疫預算是否被刪也成為討論焦點。對此，疾管署副署長曾淑慧今（4日）表示，今年疾管署總預算已知4億多元被凍結，包含防疫業務費，至於刪減金額仍待確認，但確實有被刪。

藍白要大砍今年中央政府總預算時，疾管署副署長羅一鈞就曾發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，卻遭國民黨團副書記長王鴻薇指該發言「混淆視聽」，強調疫情防疫時有編列特別預算，羅一鈞則以新冠疫情為例說明，一開始的最初2個月，沒有特別預算，只能靠疾管署和衛福部及協力部會的經費來完成所有事情，到了特別預算順利三讀通過，他們才鬆了一口氣。

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羅一鈞後續也一再強調他不是政治人物、不會投入選舉，只是在乎防疫預算遭刪減，對他們的業務推動會有很大的影響，期盼「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」，在網路上引起許多民眾與醫護人員力挺。

如今民眾搶打流感疫苗，防疫預算是否遭刪再度被搬上檯面討論，藍委李彥秀強調，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，一毛錢都沒刪，「要多少，給多少！」。綠委林楚茵則指出，藍白立委敢做不敢當，亂說什麼防疫預算一元未刪，明明就被「通案刪減」60%，名人死訊讓民眾開始重視公共衛生與防疫，當人民開始咎責藍白立委亂刪疾管署預算，結果藍白還敢說謊！

面對防疫經費最後到底有無被刪，朝野立委說法不一，曾淑慧今指出，今年疾管署總預算121億元，已知4億多元被凍結，主要是業務費，包含防疫業務、科技業務等，至於被刪減金額仍待確認，但確實有被刪。

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