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    批綠側翼造謠 國民黨團：今年打的流感疫苗是去年預算買的

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/02/04 21:16

    〔記者劉宛琳╱台北報導〕藝人大S因流感併發肺癌，不幸在日本猝逝。國民黨團今天發出聲明表示，正當國人為流感盛行急打疫苗，綠營側翼此時又再利用國人恐慌心裡，胡亂造謠藍委審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。但事實是，今年使用的流感疫苗是去年買的，今年的流感疫苗預算也是一毛未刪。

    國民黨團說，現在國人打的疫苗是去年四月公開採購的，與今年的預算一點關係都没有；其次，今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是一毛未刪。

    國民黨團指出，藍委發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去（113）年8月底止銷毀了各類COVID-19疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討。這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。

    黨團書記長王鴻薇指出，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。但現在因大S流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗。救命如救火，王鴻薇呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的國人都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。

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