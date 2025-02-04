勸進參選宜蘭縣長 陳金德盼林國漳「計利應計天下利」

勸進參選2026宜蘭縣長，陳金德（後右）用12年前贈言，盼林國漳兼濟天下（後左），圖為12年前，陳金德要南下高雄前夕，送別的合照。（取自陳金德臉書）

2025/02/04 18:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕2026宜蘭縣長選舉，總統賴清德勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳律師，代表民進黨參選，但林並無意願；行政院政委陳金德今天以12年前，他到高雄接任環保局長前夕，林國漳曾贈言「達則兼濟天下」，期許林國漳「計利應計天下利」，鼓勵他勇於承擔，重新擦亮宜蘭招牌。

陳金德今在臉書發文，2013年2月4日，他準備南下高雄接任環保局長前夕，林國漳等幾位好友為他送行，林國漳引用西鄉隆盛詩，「男兒立志出鄉關，學不成名誓不還；埋骨何須桑梓地，人間到處有青山」；孟子「達則兼濟天下」，以及白居易的「大丈夫所守者道，所待者時也」，期許陳金德不忘從政初衷，迄今歷歷在目。

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陳金德說，今年新春年假，他回到家鄉走訪地方老友，許多人擔心台灣政局動盪，國家前途面臨嚴峻威脅，同時也關心2026年宜蘭縣長選舉，民進黨能否推出適當人選、贏回執政權，讓宜蘭建設改頭換面、邁步向前？他想「關鍵還是在找對的人，做對的事」。

陳金德指出，懷抱著同樣的心情，12年後的今天，容他引用雲井龍雄的詩句（另有一說作者是西鄉隆盛），「計利應計天下利，求名當求萬世名」，鼓勵林國漳律師推己及人、勇於承擔，為縣民謀整體公益之利、為宜蘭求善美信譽之名，一如賴清德總統30年前受牧師引用馬太福音鼓勵，決志棄醫從政、參選國大代表，奉獻台灣社會。

陳金德認為，林國漳清廉端正、處事圓融，除了專業法學造詣，更以己所長投身公益，20多年來持續不綴地在社區大學授課，擔任宜蘭縣信賴台灣之友會理事長期間，更深入社區宣講反詐騙，其人其事，廣受鄉里及各界好評，是他最敬佩的人之一。

陳金德強調，宜蘭縣原地踏步的現狀，需要像林國漳這樣的人來為縣民計利求名！就算動盪與威脅橫阻在前，但就如新約聖經《哥林多後書》寫到，「行事要憑信心而非眼見！」他相信正確的心態與觀點，加上正確的人選，一定可以讓宜蘭重新擦亮招牌。

陳金德期許，賴總統當年的猶豫，因為一段「你愈奉獻，上帝會賜你更多」的故事而轉折，相信此話也同樣會感動林國漳律師，與我們一起「兼濟天下」。

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