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    首頁　>　政治

    罷免廖先翔提議書已達5500份 預計2月中旬送件

    齊心斷翔志工團隊春節期間成立快閃店，讓民眾連署罷免廖先翔提議書。（記者盧賢秀攝）

    齊心斷翔志工團隊春節期間成立快閃店，讓民眾連署罷免廖先翔提議書。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/04 17:51

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市第十二選區民眾發起罷免立法委員廖先翔，據志工團表示，目前第一階段連署罷免提議書已收到5500多份，預計2月中旬左右前往中央選舉委員會送件。

    「齊星斷翔」志工團隊指出，因起步得晚，從1月15日才開始收件，半個月就開了28 個連署站，農曆期間並在汐止、瑞芳、萬里、金山設置快閃站，收到的連署罷免提議書的溫度逐漸上升，第一階段門檻已達標，目前正進入整理造冊，預計在2月中旬送件，並確保適用舊制的選罷法。

    志工成員指出，廖先翔就任立委1年下來，一位民選立委，卻漠視地方民眾期望，刪除白匏湖社宅1.2億預算，引爆民眾的怒火。

    此外，他在國會質詢荒腔走板、違憲亂政，他和傅崐萁到中國見王滬寧，中國不買宏都拉斯白蝦，他就砍外交部預算4億元，中國配偶取得身分證6年改4年他也署名，他也贊成砍國防預算，並曾用「剪刀腳」對付女立委，因此廖先翔絕對不是新北市第十二選區選民想要的立法委員。

    廖先翔表示，珍惜每一天擔任民意代表的時間，每天時間都不夠用，沒有多餘的時間去關注罷免的進度，非會期時間會把精力放在推動地方的發展。

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