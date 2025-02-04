中國點菜？台商嗆賴清德 福建官媒剪成短片傳抖音搞認知戰

廈門台商協會副會長葉永松當面嗆聲賴清德總統，他高喊「賴主席！當家不要鬧事，台商不希望大罷免」。事後，該畫面已被福建地方官媒剪成短影音在抖音瘋傳。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/02/04 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會昨日舉辦「2025中國台商春節活動」，在總統賴清德致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松當面嗆聲，高喊「賴主席！當家不要鬧事，台商不希望大罷免」。據掌握，事後中國福建省地方官媒「福建廣電」與「東南衛視」，立刻將這段畫面剪接成短影音，透過抖音、微博等社群平台傳散，刻意汙衊賴清德與台灣民主形象。

據了解，自2016年前總統蔡英文就任以來，海基會舉辦各式台商活動一直受到來自中國的干擾與阻攔，無論是春節活動，或各縣市參訪活動，台商團體都會收到來自台辦及統戰單位的關切，直接要求不要參加。

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知情人士指出，一直以來，台商團體在返台過節或休假之際，都會安排前往海基會，透過拜會交流的機會，直接反映各式問題。2016民進黨執政以來，總統都會出席海基會所舉辦的「中國台商春節活動」，從未發生有台商直接向總統「嗆聲」的前例，但這次葉永松的舉動非比尋常，已引發台商間的議論，畢竟商人也不願過度涉入政治議題。

知情人士透露，葉永松嗆聲之後，受到現場媒體關注，海基會工作人員原欲安排他至場外採訪區正式受訪，讓他暢所欲言，但葉永松卻拒絕接受。但活動結束後，葉永松又在飯店外自行接受媒體採訪，事後受訪的這段影片，竟成為福建官媒製作短影音的「菜色」。他質疑，葉永松這種對媒體受訪前後不一的態度，期間是否有受到來自中國的「特別點菜」，令人十分好奇。

我官方掌握，葉永松在福建廈門深耕多年，是廈門台商協會商業聯誼與一帶一路委員會主委，與當地官員關係良好，也曾多次發表親中言論、出席各種官方統戰活動；廈門台商協會副會長葉永松以前接受中共官媒訪問時更曾表示，「我們兩岸同胞同根同源，讓台灣年輕人看看『祖國』的偉大」。

值得注意的是，這次海基會所舉辦的「中國台商春節活動」，未見中國全國性媒體進行任何報導，僅有福建省地方媒體「福建廣電」與「東南衛視」，將葉永松這段「嗆聲」影片後製成數十秒長的短影音，再透過抖音、微博大量傳播。

知情人士分析，很顯然這次事件是中共福建官、媒與在台協力者的合作，目的是要在新年開春之際，對台灣進行醜化賴清德總統及台灣民主形象的認知戰。

廈門台商協會副會長葉永松嗆聲賴清德總統的畫面，福建《東南衛視》剪成已短影音在抖音、微博平台瘋傳。（記者陳鈺馥翻攝）

廈門台商協會副會長葉永松接受中國媒體訪問時曾表示，我們兩岸同胞同根同源，讓台灣年輕人看看祖國的偉大。（圖取自微博）

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