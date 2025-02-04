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    罷免謝衣鳯受挫！領銜人陳世雄：陸戰連署點、空戰社群全遭封殺

    罷免藍委浪潮掀起，彰化縣跟進號召下架在地立委謝衣鳯。（資料照）

    罷免藍委浪潮掀起，彰化縣跟進號召下架在地立委謝衣鳯。（資料照）

    2025/02/04 19:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕各地醞釀針對國民黨區域立委的罷免連署，前明道大學校長陳世雄跳出來當領銜人，號召下架彰化縣立委謝衣鳯。不過今天（4日）他發聲求援，透露近日在地罷團遭到打壓，不僅連署場地租借遭拒，宣傳用的社群平台也數次遭檢舉至停權，陸戰、空戰全面被封殺！

    綜合媒體報導，春節連假後開工首日（3日），全國各地有19個罷團到中選會遞交19名藍委的第1階段連署書，還有多個民團正在努力衝刺。罷免謝衣鳯的公民團體「罷免缺衣不可」在春節期間也不斷努力蒐集連署，力求達標，但領銜人陳世雄今天透露，團隊近日連番遭到打壓。

    陳世雄表示，他們不僅地方連署地點租借頻頻遭到拒絕，用來宣傳罷免行動的社群也遭殃，團隊最近主要在Threads上傳播訊息，但他們的首支帳號因不明原因無法登入，創第2支帳號才5分鐘就被停權，好不容易恢復後，昨天深夜再度被檢舉至停權，目前正在向官方進行申訴。

    陳世雄直言，他們現在不管是陸戰還是空戰，都遭全面封殺，完全不給空間，目前只能「手動擴散」，讓更多彰化人知道罷免連署的事情，也希望所有愛台灣的朋友能夠幫忙一起發聲傳散。

    罷免謝衣鳯連署收件時間及地點如下：

    2/4~2/7，12:00~17:30，黃志偉代表服務處，北斗鎮民族路219號

    2/5，19:00~21:00，二林柏陽釣具，二林鎮二溪路一段306號

    2/6，19:00~21:00，埤頭合興夜市，埤頭鄉文鄉路21號

    2/7，19:00~21:00，溪州夜市，溪州鄉中山路三段736號

    2/8，9:00~17:00，埔心忠義廟對面廣場，埔心鄉員鹿路二段546號

    2/9，9:00~17:00，台中銀行溪湖分行，溪湖鎮彰水路三段290號

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