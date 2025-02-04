基隆市民發起罷免藍委林沛祥 民進黨3議員服務處代收提議書

基隆市議員施偉政服務處代收罷免立委林沛祥提議書。（記者盧賢秀攝）

2025/02/04 16:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民眾在臉書粉絲專業「基隆絕沛」發起罷免立委林沛祥，民進黨張之豪等3議員服務處也協助代收罷免提議書，並在八斗子成立快閃站，網紅皮筋兒也站出來支持罷免林沛祥，她說，藍白立委在立法院推動民主倒退法案，全民應站出來守護台灣安全。

「基隆絕沛」罷免林沛祥的連署站粉絲專頁公告，基隆市民可以先下載罷免提議書，郵寄到郵政信箱「基隆愛三路郵局第二七九號信箱」，春節期間也在仁愛區仁三路小獸書屋設連署站，民進黨市議員張之豪、施偉政和鄭文婷服務處也代為收件。

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不過，議員服務處代收件冷熱不一，安樂區的張之豪已收到200多件的罷免提議書，中山區的施偉政選區民眾較低調，還不到50件。

網紅皮筋兒也站出來支持罷免林沛祥，她說，去年可以看到藍白立委合謀，推出多項民主倒退法案，傷害民主憲政體制，不能讓藍營把台灣帶向中國靠攏，全民應站出來支持大罷免、守護台灣安全。

皮筋兒指出，拆樑行動雖然失敗，但基隆市民參與民主討論絕不缺席，過年期間也成立連署站，基隆市民也跟上大罷免時代，她說，罷免林沛祥就是罷免傅崐萁，都跟在立委傅崐萁後面幫傅撐傘，林沛祥沒有做到立法委員該做的事，應該要罷免他。

國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部團拜指出，基隆才經歷過一場市長罷免選舉，好不容易恢復了平靜，鬧了基隆大半年，大罷免又不放過基隆的立法委員林沛祥，呼籲市民一定會用智慧及選票支持林沛祥。

林沛祥說，他尊重公民團體的決定與權力，但去年才發動市長謝國樑的罷免案，如今再推動立委的罷免，許多民眾對這種作為感到反感。他身為民意代表的職責是關心民生議題，全力為民服務，幫基隆爭取最大權益，他是基隆市的立法委員，過去一年他為基隆爭取很多預算與建設，對於公民團體的訴求「不予置評」。

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