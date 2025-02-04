兩岸恢復觀光應以「小兩會」處理 邱垂正：已向對岸表達了

陸委會主委邱垂正出席台北國際書展「夯看Hong Kong－書香滿港在台灣」開幕茶會，會後受訪。（記者陳逸寬攝）

2025/02/04 16:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部日前宣布，將恢復上海、福建民眾來台團體旅遊後，陸委會多次呼籲應透過觀光「小兩會」溝通協商。陸委會主委邱垂正今天證實，台旅會已發函給中方海旅會，盼很快能有正面回應。

中國福建、上海旅遊踩線團已向我方提交申請來台，陸委會要求踩線團來台應經「小兩會」協調。中國國民黨主席朱立倫4日指稱，兩岸觀光是民生議題，請民進黨要考量台灣觀光業者與民生需求，不要太多政治考量，造成兩岸對立。

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朱立倫批評，總統賴清德就任後一直在鬥、在對立，但兩岸一定要對話交流，「不要說一套、做一套」。

對此，邱垂正在台北國際書展受訪說，透過「小兩會」溝通中客來台是為了業者的最大權益，也能維護國人權益及國家最大利益，建議透過「小兩會」來協商中客來台事宜，才能維護國人及業者的整體利益。

關於台旅會是否已發函給海旅會要求協商？邱垂正回應，「已經有向對岸表達了，希望很快有正面回應」。有表達我方態度，為了維護兩岸觀光旅遊及民眾權益，很多事情需要透過有效的協商機制，透過「小兩會」是比較沒有政治前題，而且過去也行之多年。

邱垂正強調，應該盡快透過「小兩會」恢復溝通，這對雙方權益都有保障，也可讓交流走的更順更穩，凡事起頭難，行遠才能致遠。踩線團部分，也會放在觀光「小兩會」來討論。

關於政府是否希望中國未來也來台參加旅展？邱垂正說，去年夏季旅展、秋季旅展都有很多中國的業者來參加，我們也希望透過觀光「小兩會」溝通，進一步落實觀光交流。

此外，前總統馬英九在臉書發文說，他卸任之後，兩岸關係丕變，齟齬時起，「期盼民進黨政府能以天下蒼生為念，揚棄既無前景也無外援的台獨建國幻想」，徹底改善兩岸現有關係。

邱垂正說，兩岸要能夠善意堆疊，相向而行、正向循環、和平穩定，互利互惠及和平共榮，一直是我們共同的期待。

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