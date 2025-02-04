黃國昌對賴清德撂話！比藍委還緊張林俊憲曝原因

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/02/04 20:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的大罷免浪潮掀起，民眾黨代理主席黃國昌近日撂話稱，總統兼民進黨主席賴清德若一意孤行用罷免來做政黨惡鬥，白營不會袖手旁觀。對此，綠委林俊憲直言，黃國昌現在比要面對罷免的藍委還緊張，因為罷免潮勢不可擋，國會結構很可能朝對白營非常不利的方向改變！

黃國昌3日接受聯訪時，被問到各地民團罷免藍委的事，黃國昌回應稱，罷免制度不是拿來作為政黨惡鬥工具，請賴清德總統放在心上，過去一年來正事不幹，執政成績一片蒼白，正當台灣面臨挑戰之際，竟然不好好施政，推動福國利民措施，反而發動所謂大罷免，加劇朝野對立、社會分裂跟衝突，絕非負責任執政者該採取的作為。

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他還說，民眾黨在等賴清德的回應，盼能懸崖勒馬，以執政黨黨主席高度清楚回應相關訴求，如果一意孤行，把台灣推向更對立更衝突局面，民眾黨不會袖手旁觀，一定會有相對應動作。

對此，林俊憲今天（4日）在臉書發文，「國昌主席（代）這兩天瘋狂對罷免大呼小叫，比被罷免的國民黨立委本人還緊張。早不叫、晚不叫，為什麼要現在叫？當然是看到情況不對，8席接下來真的可能會被完全當成空氣啊。」

林俊憲接著說：「去年8席一直逃避不出席院會投票，我就分析過這屆立法院的組成，54比51比8，正好是民眾黨最舒適的席次分布。3黨不過半、且國民黨為最大黨，亦即他們可以在不用投票表態的情況下，就暗助國民黨闖過爭議法案，而且是爭議度高到連8席都不敢投的那種，例如黨產條例。」

「那時我是說，若翻轉2席，最大黨換人，就可以逼民眾黨投票表態。但政治情勢風雲莫測，罷免潮勢不可擋，現在已經不是要不要表態的問題，而是國會結構可能大幅改變，而且是朝對民眾黨非常不利的方向改變。2席，無法暗助國民黨。6席，民眾黨完全失去影響力，國昌主席（代）在盤算的就是這兩個數字。而開工第一天，送案的件數不是2也不是6，是19，所以當然急。」

最後林俊憲酸，「看著國昌主席（代）如此著急，我也不忍心。不如這樣，坐而言不如起而行，請你接下來一定要去幫國民黨立委站台宣講、大力宣傳『支持XXX就是支持黃國昌』的口號，用你溫暖而富有人性的嗓音感化選民。相信我，一定會有奇效。」

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