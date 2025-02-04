政院東服中心預算遭刪 花蓮震後重建人員將撤離

行政院東服中心。 （記者王錦義攝）

2025/02/04 16:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕藍白在立法院刪凍中央政府總預算，國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費3600多萬元減列至36萬元，又被立院禁止流用，行政院位於南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區的聯合服務中心業務受到影響，其中設在東服中心的花蓮0403地震重建辦公室，內政部國土署駐花蓮協助災後重建人員將撤離。

東服執行長洪宗楷說，東服中心目前按照原本的常態工作進行，但出差、活動等需要用到比較多錢的計畫都先暫停，後續依照院部的指示辦理；東服每年約500多萬運作經費，包含了花蓮、台東兩個辦公室租金120多萬，還有其他水電、電話費、油費、維修等支出。

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去年0403花蓮大地震後，中央為協助花蓮震後重建工作，在花蓮設立內政部「花蓮重建專案辦公室」，位置就設於行政院東部聯合服務中心7樓，提供租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題的諮詢服務，對於涉及跨部會業務也協助轉達至相應部會，還有地震中心人員也駐點服務；花蓮縣建築師公會也在每週一、三、五上午在現場提供諮詢服務。

副執行長郭應義說，立法院刪除的是今年度辦公室營運業務費用，東服中心是租賃廳舍，除了房東之前就詢問是否付不出房租的問題，現在連一月份已經支出的電話、水電費等等，都還要想辦法依法核銷，因為五個服務中心業務費被刪到剩下36萬，連付東服的租金都不夠，更何況是水電、電話等服務必要的支出。

沒有油錢，公務人員如何去花蓮各地安排建設會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？郭應義說，藍白一揮就刪光九成九的辦公室營運的業務費，不讓中央直接來服務東部的民眾以及照顧東部的區域建設？這種預算亂砍的方式，地方能運作嗎？這是有史以來第一次遇到的狀況。

國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費刪除九成，聯合服務中心營運受到影響。（翻攝立委林岱樺臉書）

受業務費刪除九成影響，設在行政院東服中心花蓮0403地震重建辦公室，內政部國土署駐花蓮協助災後重建人員將撤離。 （記者王錦義攝）

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