我國捐贈百萬枚口罩 愛沙尼亞國會議員讚「Taiwan is helping」

外交部4日舉辦華新醫材及台灣康匠捐贈口罩予烏克蘭及愛沙尼亞典禮，台灣康匠製造股份有限公司董事長陳勇志（左起）、愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga ）、吳志中政務次長、華新醫材股份有限公司董事長鄭永柱一同合影。（記者塗建榮攝）

2025/02/04 16:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部與華新醫材、台灣康匠捐贈111萬枚口罩予烏克蘭與愛沙尼亞。外交部次長吳志中致詞表示，綏靖主義只會引發侵略，唯有團結才能嚇阻專制國家；代表受贈的愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多則讚許「台灣正在幫忙」（Taiwan is helping），愛沙尼亞希望未來能在不同層面成為台灣的好夥伴。

外交部今（4）日中午舉行「華新醫材及台灣康匠捐贈口罩予烏克蘭及愛沙尼亞典禮」，由外交部次長吳志中主持，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）出席代表受贈。

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吳志中致詞指出，裴克多將協助運送100萬枚口罩至烏克蘭、11萬枚口罩至愛沙尼亞，捐贈的口罩將提供給烏克蘭戰場前線人員與醫療機構工作人員。

吳志中表示，外交部很高興參與人道援助計畫，贊助從台灣至愛沙尼亞塔林的海運費用，儘管與愛沙尼亞、烏克蘭的距離遙遠，台灣仍與兩國共享民主、自由、人權價值，一同對抗威權主義擴張。

吳志中也強調，民主國家團結的重要性，綏靖主義只會引發侵略，唯有團結才能嚇阻專制國家，團結一心才會更加強大。

裴克多致詞表示，他聽聞台灣有「Taiwan Can Help」的口號，而台灣確實正在幫忙，在許多方面都頗具影響力，這也是愛沙尼亞希望未來能在經濟、醫療、產業等更多層面，成為台灣的夥伴的原因。

外交部指出，裴克多於今日至8日率國防產業團訪台，成員包括國會議員賴凱雷（Kalle Laanet）及愛沙尼亞國防產業代表，此行是裴克多自去年3月率愛沙尼亞國會友台小組訪問團訪台後，再度組團來訪，預計將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍及國安會秘書長吳釗燮款宴，並拜會國防部、台灣國防產業發展協會及參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心等單位，與我國國防產業廠商進行交流。

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