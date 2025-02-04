黃智賢：藍挺白造就罷免潮 黃國昌想敲骨吸髓國民黨

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/02/04 17:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台罷免國民黨立委團體昨天赴中選會送交19名立委第一階段罷免提議書，對此名嘴黃智賢表示，罷免潮不是民進黨可以單獨造出來，國民黨因為錯誤挺柯，把年輕人跟中間選民，逼到賴清德陣營，如今，藍白加起來，已經遠遠不如2024的盤，國民黨不如主動解散國會，讓立法院全面改選。

黃智賢在臉書PO文表示，她已經一再提醒國民黨，2023年，我提醒，藍白合只會養大白黨，並且護送賴清德當選，2024年，提醒了一年切莫把立法院的贏局變成輸，幫民進黨坐穩大局，2月3日，大年初六，中選會一開門，迎來曹興誠帶領的一眾罷免團體，遞上第一階段提議書，總共是19個立委罷免書，跟對新竹市長高虹安的罷免，後續還有一些立委罷免書會被提出來，國民黨針對罷免潮，也發起對一些民進黨立委的罷免。

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黃智賢指出，大罷免潮，不論喜不喜歡，都會是今年的重頭戲，苗頭在過年前就看得到，在審預算前就看得到，在一些法案通過的時候，就看得到，這是一年前就幾乎可以看到的畫面，從2024年1月13日投票完，就不斷提醒國民黨不要錯誤解讀立法院席次代表的意義、不要把中間選民跟年輕人逼到跟民進黨跟賴清德那裏，面對大罷免，賴清德跟民進黨頭人，其實是瞻前顧後的，立法院是國民黨當家作主，要是一年來，國民黨如果以正確的戰略應對，而不是一再在戰略跟戰術都犯大錯，大罷免這燎原的野火，不太容易真正燒起來。

黃智賢續指，如今這個勢已成，勢不是民進黨可以單獨造出來的，不然賴清德不會只拿40%，國民黨當然也可以把罷免的公民團體，看成是民進黨側翼，但是這樣的定位，其實於事無補，講當家不鬧事更沒有用，因為情勢很清楚，是罷免民團在往前衝，民進黨支持者，走在民進黨前面，民團意識型態當然傾向一邊一國，可是台灣本來就已經有80%的人認為，兩岸是兩國的關係，本來國民黨的上策，就是努力爭取民團跟中間選民的認同與支持，而不是把他們直接一棒子逼到民進黨去。

黃智賢說，民進黨現在盤算的是，既然在立法院既無尊嚴也無裡子，那等於是零，賴清德已經無路可走，反正罷免也沒有什麼損失，不如半推半就，順勢而為，綠認為，大罷免後，最差的情況，不過是一陣殺伐後，民進黨席次比現在更少，但51席立委，或是48，49席立委，甚至0席，對民進黨有差嗎？當然沒有差別，反正都等於零，所以民進黨現在只是在等待一個適合的上車時間，差別只是，民進黨在思考如何攫取最大利益，但無論如何，除了個別立委以外，也沒有損失。

黃智賢點出，最不利的是國民黨，民眾黨立委是不分區，根本沒有罷免風險，本身卻有極高的仇恨值，柯文哲跟黃國昌，又都是政治人格破產者，國民黨卻愚蠢的把政治C位，讓給柯文哲跟黃國昌，整天跟著黃國昌跑，白黨政治地盤已經嚴重萎縮，而且會繼續萎縮，本來國民黨應該有能力承接，卻因為立院戰略錯誤，跟對錯誤的挺柯，把年輕人跟中間選民，逼到賴清德陣營，如今，藍白加起來，已經遠遠不如2024的盤。

黃智賢分析，國民黨選擇擁抱白黨跟黃國昌，所以對柯文哲、黃國昌、壯世代惡法等的仇恨值，都直接轉嫁到國民黨上，如果國民黨錯誤的以為，跟黃國昌與白黨繼續同一戰線，就可以保護自己不被罷免，那就真的是以身飼虎，沒有救了，因為黃國昌當然會利用大罷免的機會，對國民黨敲骨吸髓，威脅恐嚇，假裝施恩國民黨，讓國民黨在2026，甚至2028，讓出位子給民眾黨享受，明明萎縮的是民眾黨，可是卻可以利用最後的5％或8％，逼國民黨給出最大的利益。

黃智賢呼籲，前面的錯，已經無法挽回，現在大規模的罷免，既然已經無法避免，國民黨不如主動解散國會，讓立法院全面改選，這樣既直面民意，又表達立場，同時讓立法院進入藍綠正面對決，民眾黨也只必須重新面對民意檢驗，民眾黨的本色，將無法隱藏，也無法趁國民黨病，要國民黨命。

黃智賢直言，政治工作，是服務眾人之事，權謀只能得利於一時，只有開大門走大路，清廉務本，才能爭取民心，只有勇敢堅持，才能感動人民，這可能是國民黨唯一可以免於被民眾黨吃乾抹淨之道，當然，她知道，再怎麼說，都沒用，國民黨一貫以來，擅長自毀長城。

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