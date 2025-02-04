業務費遭刪99％ 政院中辦公告：服務將停擺請民眾見諒

行政院中部聯合服務中心貼預算遭刪，服務受影響的公告。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/04 16:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央政府總預算遭藍白立委大刪，行政院中部聯合服務中心在門口張貼預算遭刪99%業務費，可能影響服務的公告；執行長莊競程表示，行政院5個聯合服務中心業務費遭刪到只剩下36萬，中辦一年只剩7萬以下的業務費，因此水電費及約聘僱人員將難以支付，若有民眾陳情事件，將無法受理，影響民眾權益。

行政院在黎明辦公處有17個單位合署辦公，有成立管委會，各單位需要繳管理費及水電費，而行政院中部聯合服務中心位在廉明樓8樓，該樓層有3個單位，除了中辦，還有外交部中部辦公處的護照製作及新聞傳播處地方新聞科。

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昨天開工時，中辦在廉明樓放置「本中心114年度預算被立法院遭刪減99％，只剩7萬餘元，故所有服務業務將受到嚴重影響，可能面臨延宕或停擺」公告，執行長莊競程表示，行政院五個的聯合服務中心業務費約3600多萬，但藍白遭刪到只剩下36萬，中辦一年約只剩6、7萬的業務費，水電費及約聘僱人員將難以支付，若有民眾陳情事件，將無法受理，影響民眾權益。

莊競程並表示，昨天獲得會計告知，電話費要繳1萬4千元，中辦根本沒有錢繳電話費，不知道中辦電話何時會停掉。

莊競程並痛批在野立委，就算組織要精簡，不是預算全部砍掉，藍白兩黨卻做此種事，不尊重行政機關，國民黨及民眾黨的提案，以服務中心是酬庸的單位因此要砍預算，但馬英九時代也存在，雲林縣長張麗善也擔任過雲嘉南辦的執行長，為何當時國民黨不做組織精簡？而且地方服務中心要有經驗才能服務，他本身也擔任四年立委，也有關經驗，並非酬庸。

莊競程更強調，中辦業務費遭砍，新聞傳播處的業務費預算也遭刪減98.1%，跟中辦合署辦公的地方新聞科也付不出管理費，而外交部中部辦事處的護照製作處也可能要移走，對民眾影響甚大。

據了解，地方新聞科的作法保留最核心業務，不再支出，尋找無需有管理費的舊有辦公室等方式因應。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程表示，業務費遭砍，水電費都繳不出。（記者蘇金鳳攝）

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