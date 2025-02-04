藍白刪凍國防預算混淆國際盟友 王定宇籲讓覆議過關：給國家一個機會

立法院外交及國防委員會召委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2025/02/04 16:19

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手大幅刪減84億元、凍結900億元國防預算，目前總預算案雖尚未送出立院。不過，美國川普2.0政府強勢登場，料將貫徹要求各盟國承擔更多自身防務責任。對此，民進黨立委王定宇今（4）日表示，當全世界關注台海安全時，台灣內部卻在刪凍國防預算，除實質影響國軍運作外，更對國際自由民主盟友傳遞出錯誤、混淆訊息。他呼籲，國、眾兩黨應將政院依法提出的覆議案當作一個機會，「給國家一個機會」，讓覆議過關，至少重新審慎思考國防預算，為國家永續發展做最好的打算。

王定宇表示，川普總統就任後，《華盛頓郵報》、《經濟學人》或相關國際主流媒體，都報導台灣在野黨聯手刪、凍國防預算，對台灣影響蠻大。首先，當全世界關注著台海安全、和平、穩定的時候，台灣自己卻在刪、凍國防預算，這對國際自由民主陣營的盟友，傳遞出錯誤、混淆、矛盾的訊息，對台灣在國際上得到的聲援跟支持，是非常不利的。

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王定宇說明，其中不管是業務費的30%，影響到油料、彈藥，影響到我們相關的採購、各方面的業務費用，對台灣國軍戰力實質上造成傷害和影響，並不是你凍結30%就可以拚命用，用到滿70%之後再解凍。

他指出，當行政部門面對凍結30%的業務費，會每個月要求縮減30%的開支，所以對我們很辛苦的在山巔、海崖、空中、水面上下維護國家安全的軍人來講，這是一個非常不適當的預算處理方式。另外如嘉義民雄無人機園區預算幾乎被全數凍結，或者潛艦國造後續艦20億元簽約金被凍50%，都已實質影響國軍運作，也對國際盟友傳遞了錯誤的訊息，對台灣的安全來講是負面的。

王定宇強調，那沒有安全，民主自由、經濟繁榮都是虛幻的，他建議國民黨跟民眾黨把行政院依照法定程序提出的覆議，當作一個機會，讓立法院重新審視預算是不是有欠缺考量的地方，勿將覆議當作政黨對抗。

「覆議是給國家一個機會」，王定宇呼籲，覆議案也是給在野黨、執政黨再溝通的機會，讓覆議過關，那至少在國防預算上能夠重新審慎的思考。國際盟友也許不一定會看我們內政、經濟方面的預算，但是一定會看我們國防、外交、安全的預算。

王定宇說，台灣面對很大的威脅，也影響很大的機會，身為人民的立法委員，在國家預算的處理上，應該更謹慎地為國家做最好的打算跟思考。黨派的競爭是短時間的，國家的永續發展才是最重要的事情。

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