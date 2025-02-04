罷免蘇巧慧、吳琪銘 召集人：國民黨員身分與公民角色不衝突

發起罷免新北市民進黨立法委員蘇巧慧、吳琪銘的公民團體「新北大掃除」，被民眾爆料與國民黨新北市青年工作總會有關；左一為樹林、鶯歌區領銜人譚鎮耀，下排左為罷免張宏陸發起人吳禹辰。（讀者提供）

2025/02/04 15:47

〔記者董冠怡／新北報導〕發起罷免新北市民進黨立法委員蘇巧慧、吳琪銘的公民團體「新北大掃除」，被民眾爆料與國民黨新北市青年工作總會有關，其中，罷免蘇巧慧的領銜人譚鎮耀，還身兼新北青工總會鶯歌區會長，社群平台上也可見他參加黨慶與罷免張宏陸發起人吳禹辰等人同框照片在網路上流傳；罷團召集人王昱人回應，自己與譚既是黨員、會員也是公民，角色並不衝突，但對土城、三鶯區領銜人李清祥了解不多，僅知是熱心民眾自願加入。

王昱人表示，譚鎮耀是去年鶯歌區會長，今年已卸任，兩人既是青工會員也是國民黨員，並未刻意隱藏或避諱，但非黨工，而是另有其他正職，閒暇之餘投入公共事務。他認為，很多熱心公共事務的青年，本身就會加入與個人三觀一致的相關組織，「黨員、會員、公民角色並不衝突。」

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王昱人指出，青工總會是國民黨在地方提供給青年的活動平台，完全無給職。新北市青工總會加入需有黨員身分，轄下各區則無嚴格限制，只要青年想參與即可加入，類似社團性質。關於罷免吳琪銘的領銜人李清祥有無黨籍，他不清楚。

王昱人提到，他對李清祥了解不多，只知就是一名年紀偏大的熱心民眾，看到土城、三峽、樹林、鶯歌有發起罷免活動便加入，也自願成為領銜人。

至於譚鎮耀、李清祥能否受訪，以及譚鎮耀若已卸任，那麼接任會長是誰？如果還沒改選，過渡期間掛名人員？王昱人說，由他統一發言即可，並援引本報今天採訪吳禹辰的內容，「青工總會業務由市黨部承辦暫管；目前處於過渡時期，因此仍被掛名」。

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