「習思想」納香港初中公民科 中共強化愛國主義教育

陸委會「香港特殊地位檢討」報告指出，過去一年來，「國家安全」持續成為中共對港政策主軸，香港各層面發展均受國安思維與國安法規的主導與牽制。（路透檔案照）

2025/02/04 15:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安法施行後，陸委會每季須向立法院提交「香港特殊地位檢討」報告。陸委會報告示警，香港初中的「公民、經濟與社會科」將「習近平思想」、「中國特色社會主義制度」等內容納入。過去1年來，「國家安全」持續成為中共對港政策主軸，香港各層面發展均受國安思維與國安法規的主導與牽制。

報告指出，在「港版國安法」威懾下，2024年香港「七一」已連續第5年沒有民間團體舉辦遊行和示威，取而代之的是大批警力高度戒備，及裝甲車巡邏街頭；香港的學生會組織不斷被騷擾，舉辦和平抗議與集會的學生亦會被處分。

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中共全國人大常委會法工委副主任、香港基本法委員會副主任張勇去年11月24日在香港出席活動時稱，「港人治港」絕不是指香港只能由香港人治理，強調「中央也要治港」、「愛國者治港」，輿論指其重新詮釋「港人治港」定義。

報告提到，香港境內初中的「公民、經濟與社會科」將「習近平思想」、「中國特色社會主義制度」等內容納入；宗教教育課程指引要求學生透過學習宗教，探究自身對國家及社會的責任，並須參照「港版國安法」等法律規定。

另外，香港教育局更新「學校行政手冊」，要求學校需注意圖書館資料或內容，倘有危害或不利國安者應立即移除；並將向中小學校長發送習近平論述摘編，助渠等加強愛國主義教育工作。

香港立法會2024年7月三讀通過「社工註冊條例」修訂草案，社會工作者註冊局的管理委員人數由15人增至27人，其中17人由港府委任；且所有成員上任前要宣誓擁護「基本法」和效忠香港特區；社工若被裁定有危害國安罪行，立即註銷資格，不得上訴。

值得注意的是，本季香港終審法院再度有海外非常任法官離任，英國籍法官范理申（Nicolas Phillips）任期屆滿後，因個人理由不再續任。香港終審法院現僅餘6名海外非常任法官，英籍2人、澳洲籍4人，較2020年「港版國安法」實施前銳減6成。

港府也提出「加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全」建議立法框架，引發外資擔憂規管對象擴及境外，及相關管控措施恐對香港的科技投資和數位經濟造成寒蟬效應，並阻礙跨國企業在港營商。

此外，港府12月24日公布第3波「港版國安法」懸賞通緝名單，及第2波「維護國家安全條例」禁制措施名單，評論指其企圖藉相關舉措續行政治震懾。美國國會轄下的「國會及行政當局中國委員會」12月報告則指，香港官員現在可能比中共官員更熱衷於執行國安法。

陸委會指出，過去1年來，「國家安全」持續成為中共對港政策主軸，香港各層面發展均受國安思維與國安法規的主導與牽制，國際社會關注中港融合趨勢。該會已持續透過記者會、情勢報告、社群媒體等多元管道，提醒國人注意赴港風險，亦將密切觀測相關情勢，強化風險管控與因應措施，以維護國家安全與民眾福祉。

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