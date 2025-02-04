高雄市長初選拉抬原縣區知名度 賴瑞隆走訪大社燕巢鳥松

賴瑞隆（中）由市議員張勝富（右2）、邱俊憲（左）陪同，前往大社、燕巢、鳥松等地廟宇參拜祈福。（記者葛祐豪翻攝）

2025/02/04 14:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，為拉抬原縣區的知名度，新春過後打響第一炮，今天（4日）走訪大社、燕巢、鳥松等地廟宇參拜祈福，鼓勵加油聲不斷，讓他信心大振。

賴瑞隆是高雄市前鎮、小港區選出的立委，在原市區的知名度比原縣區要高，他今天特別由市議員張勝富、邱俊憲及燕巢區里長主席林明雄陪同，陸續前往大社青雲宮、燕巢威靈寺、鳥松福德宮等廟宇參香祈福，受到董監事及支持者的熱烈歡迎，鼓勵加油聲不斷。

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賴瑞隆表示，感謝高雄鄉親的一路支持，同時也感謝中央與地方對高雄的大力建設，從亞洲新灣區、半導體S產業廊帶、台積電設廠、演唱會經濟、輕軌成圓、捷運黃線、捷運紫線城市招商引資陸續啟動到位，市民有目共睹，未來相信高雄一定能加速發展，建設成為極具競爭力的國際大城。

賴瑞隆強調，他過去在高市府擔任局長時，就全力推動觀光旅遊、演唱會經濟，從港灣燈會、黃色小鴨、五月天城市代言、高雄遊艇展、高雄海味，將高雄城市能見度推向國際；在這9年擔任立委期間，也在經濟委員會努力拚經濟，全力為高雄爭取超過6000億建設經費，包括高雄機場新航廈、國道7、捷運紅線南延林園、捷運黃線、前鎮漁港改造等建設。

賴瑞隆表示，新年新氣象，在新的一年，他會為高雄爭取更多建設，讓未來的高雄更具競爭力，走向國際智慧科技觀光大城。

賴瑞隆（中）強調在新的一年，他會在立院為高雄爭取更多建設。（記者葛祐豪翻攝）

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